Gisela se pronuncia ante críticas a “EGS”: “Enfrentar no significa demoler al adversario”

Los participantes de “El gran show” remecieron la farándula peruana al ser presentados en el programa de Gisela Valcárcel, debido a los escándalos que protagonizaron meses atrás. Por ello, la conductora de América TV se pronunció para dar a conocer su opinión.

Este sábado 1 de octubre, Melissa Paredes, Giuliana Rengifo, Robotín y más personajes de ‘Chollywood’ fueron presentados en “El gran show” como los integrantes de esta nueva temporada. A raíz de esto, Gisela Valcárcel recibió duras críticas en redes sociales por llamar a estos personajes que protagonizaron titulares hace algún tiempo.

¿Qué dijo Gisela Valcárcel?

A través de sus plataformas digitales, la popular ‘Señito’ se comunicó con sus seguidores para explicar por qué usó su programa de baile para hablar sobre temas ligados a la farándula. Asimismo, envió un consejo a los televidentes expresando cómo deben reaccionar ante los problemas.

“Mil gracias a todos los que vivieron y disfrutaron con el estreno de “El Gran Show”, una gala repleta de emociones, de valor, de silencios, de risas y hasta de lágrimas. Los momentos que no se planean, las conversaciones que se dan desde tu interior, muchas veces te llevarán como lo hacen conmigo a confrontar y hasta a enfrentarte a lo que ves”, expresó al inicio de la publicación

“Te llevarán a expresar lo que sientes y eso puede traer problemas, pero asegúrate de hablar sin ofender. Enfrentar no significa demoler al adversario, muchas veces se trata de que expreses tu opinión, digas lo que consideres y continúes tu camino, sin perder tu enfoque”, agregó.

Gisela Valcárcel recordó malos momentos que vivió años atrás y que se perjudicaron por las críticas de Magaly Medina. Foto: captura/América TV/ATV

Gisela Valcárcel asegura que no hablará más en su programa

Finalmente, la conductora de América TV dio a conocer por qué se tomó unos minutos de “El gran show” para centrarse en Melissa Paredes y los problemas que tuvo a raíz del ampay emitido en el programa de Magaly Medina.

“Ayer he hablado porque hay muchas mujeres en el mundo de la TV o del show business que no pueden defenderse y que quedan señaladas por la sociedad, que a veces solo tiene una versión. Dicho esto, saben que lo que sigue es insultos y agresiones a mí y a mi familia, como ya lo he vivido. Sé que lo que no te mata, te hace más fuerte. Ayer, hablando con Melissa Paredes, dije lo que siento y no diré nada más en el programa que conduzco”, afirmó.