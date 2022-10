Gisela Valcárcel respalda a Melissa Paredes: “Hablé por las mujeres que quedan señaladas”

Luego del polémico estreno de “El gran show”, Gisela Valcárcel recibió varias críticas en redes sociales sobre los participantes que están en su programa. Debido a esto, la figura de América TV se pronunció para defenderse y dejó en claro que será la última vez que se exprese de ese modo en su programa.

Este sábado 1 de octubre, Gisela Valcárcel y la productora PRO TV presentaron una temporada más de “El gran show”, el reality de baile que reemplazará a “La gran estrella” tras su bajo rating durante varias semanas. En esta edición, el programa presentó a Melissa Paredes, Giuliana Rengifo, Robotín y más personajes que dieron qué hablar en los medios de comunicación.

¿Qué dijo Gisela Valcárcel?

A través de su cuenta oficial en Instagram, la conductora publicó dos imágenes y un largo texto expresando por qué tuvo fuertes expresiones en “El gran show”. Asimismo, agradeció a los televidentes por su sintonía y a los cibernautas por los memes.

“Mil gracias a todos los que vivieron y disfrutaron con el estreno de “El Gran Show”, una gala repleta de emociones, de valor, de silencios, de risas y hasta de lágrimas. Los momentos que no se planean, las conversaciones que se dan desde tu interior, muchas veces te llevarán como lo hacen conmigo a confrontar y hasta a enfrentarte, a lo que ves”, dijo al iniciar.

“Te llevarán a expresar lo que sientes y eso puede traer problemas, pero asegúrate de hablar sin ofender, enfrentar no significa demoler al adversario, muchas veces se trata de que expreses tu opinión, digas lo que consideres y continúes tu camino, sin perder tu enfoque”, continuó.

Gisela Valcárcel: usuarios cuestionan decisión de la conductora. Foto: composición LR/América TV

Gisela Valcárcel defendió a Melissa Paredes

Como se recuerda, la popular ‘Señito’ y Melissa Paredes tuvieron expresiones sobre el ampay de la modelo con Anthony Aranda. Ante ello, Gisela Valcárcel afirmó que solo se conoce una versión de los hechos y por eso la defendió en vivo.

“Ayer he hablado porque hay muchas mujeres en el mundo de la TV o del show business que no pueden defenderse y que quedan señaladas, por la sociedad que a veces solo tiene una versión. Dicho esto, saben que lo que sigue es insultos y agresiones a mí y a mi familia, como ya lo he vivido. Sé que lo que no te mata, te hace más fuerte. Ayer, hablando con Melissa Paredes, dije lo que siento y no dire nada más en el programa que conduzco”, indicó.

“Si algo tengo que decir, lo haré desde mis redes, pues aquí ustedes pueden escoger si me siguen o no, y la televisión seguirá sirviendo para que yo los divierta. ¡Prepárense para lo que viene!”, finalizó.

Gisela Valcárcel explica por qué defendió a Melissa Paredes. Foto: composición LR/ @giselavalcárcel/Instagram

Melissa Paredes se refirió a Rodrigo Cuba en “El gran show”

La modelo fue presentada como una de las participantes del reality de baile y tuvo la oportunidad de dar a conocer su opinión sobre la polémica sucedida con el ‘Gato’ Cuba: “Los sentimientos van más allá del qué puedan pensar los demás. De qué me sirve a mí vivir en una jaula de oro, si no me siento feliz, si no me siento viva, si no puedo vivir”, dijo Melissa para luego resaltar a su nueva pareja. “Anthony ha estado en los peores momentos”.