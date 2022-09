Tula Rodríguez revela que congeló sus óvulos hace años: “Es todo un proceso hormonal”

Este viernes 30 de septiembre, Tula Rodríguez contó que ella también tuvo la oportunidad de congelar sus óvulos, lo que la convierte en una de las figuras que han pasado por este tratamiento para poder tener hijos a la edad que más les convenga. Así como ella, Flavia Laos, Alejandra Baigorria, Magdyel Ugaz y otras mujeres optaron por este procedimiento.

Así como ellas, varias féminas en el Perú están optando por congelar sus óvulos por diferentes motivos; sin embargo, según lo dicho por Tula Rodríguez, este proceso es complicado porque altera el cuerpo de forma hormonal.

¿Qué contó Tula Rodríguez?

Durante la emisión de “En boca de todos”, los panelistas comentaron sobre el reciente anuncio que dio Flavia Laos mediante sus redes sociales. La modelo afirmó que se sometería a un tratamiento para preservar sus óvulos y Tula Rodríguez opinó al respecto.

“Yo me lo hice hace años. La verdad es que yo, obviamente, ya no voy a ser mamá, pero también lo guardé”, dijo al iniciar y continuó: “Efectivamente, no es fácil el proceso porque igual hay que inyectarse hormonas. Por supuesto, los presupuestos no están bajos”.

Finalmente, Tula aconsejó a los televidentes: “Si estás a tiempo, si tienes ganas de ser mamá con óvulos jóvenes, ya que ahora vas a poder elegir el sexo, y si está en tu presupuesto, hazlo”.

Flavia Laos explica por qué congeló sus óvulos

A través de redes sociales, la influencer recibió varias opiniones luego de anunciar que congelará sus óvulos. Por ello, se tomó el tiempo de explicar a sus seguidores por qué se sometió a este tratamiento.

“Así es, muchachos, voy a congelar mis óvulos. Tengo 25 años y estoy en la edad ideal (de 20 a 30) para que puedan congelarlos porque son los óvulos jóvenes. (...) Yo también creo que es de las mejores decisiones que he tomado porque es como un seguro. Uno no sabe qué va a pasar más adelante. De hecho, tengo muchos proyectos y ahora no estoy pensando en tener hijos, pero más adelante sí voy a querer mi familia (...)”, expresó.