Magaly respalda a Pancho Rodríguez ante carta notarial de Yahaira: “Él no ha acusado a nadie”

Pancho Rodríguez por fin pudo regresar al Perú luego de pasar varios meses arreglando su situación migratoria. Pocos días después, recibió una carta notarial de Yahaira Plasencia en la que le piden que se rectifique públicamente tras dejar entrever que la salsera tuvo un romance con una figura política. Ante ello, Magaly Medina salió en su defensa.

Como se recuerda, en el año 2020, Pancho Rodríguez fue encontrado en el cumpleaños de Yahaira Plasencia, el que se organizó durante el confinamiento social. Debido a este motivo, Migraciones optó por retirarlo del país tras incumplir las normas dictadas por el Gobierno del Perú.

¿Qué dijo Magaly Medina?

La conductora se mostró evidentemente incómoda al enterarse del documento legal que Yahaira Plasencia le envió al modelo y no dudó en recordar el tiempo en que Pancho Rodríguez y la salsera tuvieron un romance.

“Ahora resulta que Yahaira se cree intocable. Realmente, alguien le ha metido en su cabecita loca que ella es la patrona de algo. Ya no estás con Jefferson Farfán, ya no tienes ese respaldo que tenía su estudio de abogados. Lo que pide es que se rectifique sobre las declaraciones que dijo en un programa de Panamericana TV”, dijo al iniciar.

“Nunca ha dicho nombres, se ha referido a circunstancias, y él ha dado a entender cosas. Directamente, creo que no ha acusado a nadie. Ahora, pues, Yahaira le pide que se rectifique porque le está causando un daño moral”, continuó.

Pancho Rodríguez recibe carta notarial de Yahaira Plasencia

El jueves 29 de septiembre, durante una entrevista para “En boca de todos”, el modelo contó que la cantante le envió un documento legal para pedirle que se rectifique de manera pública por lo dicho en el programa “Dilo fuerte”. Pancho Rodríguez accedió a la mencionada petición.

“Rectificarme por si es que alguna vez yo dije algo en lo cual ella se haya sentido aludida, que le haya incomodado o le haya afectado por más que nunca la he mencionado. Yo me rectifico de lo que haya dicho en ese programa (’Dilo fuerte’). No sé si me tengo que rectificar en nombre de los medios de comunicación que la hayan mencionado. Acá me piden que me rectifique y eso estoy haciendo”, indicó.