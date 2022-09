La vez que Tatiana Calmell fue eliminada de un concurso en ATV por insinuar acoso sexual

Uno de los programas que solo tuvo una temporada en la televisión nacional fue “Peru’s next top model”, la adaptación del formato “Next top model” que condujo Tyra Banks en los Estados Unidos. Pese a que se anunció una segunda temporada, el espacio no volvió a las pantallas chicas. Lo que más se recuerda fue el episodio en el que la actriz Tatiana Calmell del Solar fue eliminada por expresar su incomodidad.

En medio de la sesión fotográfica en el mar con el modelo brasileño Antonio Borges, Tatiana Calmell no pudo ocultar su fastidio por los tocamientos del modelo. “Lamentablemente, me tocó el bikini y eso hizo que me sienta mucho más incómoda, que él esté mucho más cerca a mí. No estaba cómoda y le dije que no quería que me toque”, dijo la actriz, quien quedó segunda en el certamen del Miss Perú Universo 2022.

Antonio Borges también se sintió ofendido por las quejas de Tatiana. “¿El desastre del día? Tatiana. ¿Es ya una modelo? Se quedó molesta porque yo la tocaba. Estábamos haciendo un shooting de interacción. Cuando un hombre trabaja con chicas, hay que tocar. He viajado por todo el mundo, trabajé con mujeres increíbles y guapísimas. ¿Quién se cree?”, se excusó.

Recibió duras críticas

No todo terminó allí. En presencia de Antonio y del resto del jurado de “Peru’s next top model”, la actriz peruana continuó explicando cómo se sintió. “Yo estaba en ropa de baño y tenía media pierna al aire. Eso me incomodó bastante. Yo no quería que esto se convierta en un drama, pero resultó así porque él también se ha sentido ofendido. Yo no me sentía cómoda que él esté tocándome a mí y a las otras chicas. Si sé que me limita como modelo, pero me dolió que no me dieran una oportunidad como a otra participante. Me duele un montón”.

Tatiana Calmell no recibió apoyo del jurado ni de sus compañeras tras incidente con Antonio Borges. Foto: ATV

Los miembros del jurado fueron muy duros con Tatiana Calmell del Solar, quien se había perfilado como una de las favoritas. “Es una pésima foto. Definitivamente se nota que no estás segura, que estás incómoda, tienes el ceño fruncido. Tenía que ser una foto glamorosa, no una foto vulgar”, dijo Valeria de Santis, conductora del programa.

La expulsión

Tras los duros comentarios por parte de la producción del programa, Valeria de Santis se quebró al eliminar a la joven. “Tatiana, has sido una decepción para mí. Esperaba tanto de ti. Creo que este era tu sueño, pero no sé hasta qué punto. Yo quería representarte y ponerte en el extranjero, pero ahora no sé si vales la pena (...) No sabes cómo me parte el alma que tengas que dejar esta competencia, pero este es un error que no puedo dejar pasar. Hemos traído a Antonio para juzgarte y mira cómo te pusiste. Estamos en un punto en que no puedo perdonar eso”.

Para sorpresa de muchos, la joven se fue tranquila de la competencia, aunque expresó que le dolió que no le dieran una segunda oportunidad.

También le afectó dejar sola a su amiga Laura Cuadros, quien, días después, fue eliminada del programa. Al final la ganadora fue la modelo Danea Panta.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de acoso sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).