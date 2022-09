Angie Palomino se confiesa: “Yo traté de amoldarme a lo que los demás querían de mí”

Angie Palomino muestra su otra faceta. La locutora de Radio Corazón, desde hace más de 10 años, presentará este viernes 30 de septiembre “El club de las intensas”, un show de empoderamiento en el que compartirá tres secretos para que las mujeres aprendan a amarse y construyan la vida con la que sueñan, mezclando el coaching y el stand up comedy.

“El club de las intensas”, dirigido solo a mujeres, cuenta con la participación de Armando Abanto, quien pondrá el marco musical en este espectáculo de amor propio que se realizará en el centro de conferencias del Edificio Vértice (av. Faustino Sánchez Carrión 615, Jesús María), al costado del Metro de av. Pershing. Las entradas las pueden adquirir en Teleticket.

En conversación con La República, Angie Palomino manifestó lo que significa para ella “El club de las intensas”. “Es una mezcla de coaching, que es lo que yo hago, con el humor. Siento que la risa es un vehículo poderoso para poder transmitir cualquier mensaje. Y, en este caso, mis mensajes van direccionados a las mujeres para que construyan su mejor versión. Este show es muy especial porque está concebido de mis experiencias personales y de mis oyentes de Radio Corazón, que siempre me llaman para pedirme un consejo”, expresa.

La comunicadora social de profesión quiere que las féminas que asistan a su show aprendan a generar relaciones más sanas en el amor, en el trabajo y en todas las áreas de su vida. Y que no asocien la intensidad con la toxicidad. “Lo que quiero es crear una corriente para que las mujeres sientan que esa intensidad se puede manejar de manera saludable. Es decir, la intensidad asociada con la pasión, con la vehemencia de emprender proyectos, de cambiar tu vida si es necesario cambiarla, de cortar con eso que te lastima y saber que va a ser un proceso doloroso”, añade.

―Con “El club de las intensas”, ¿buscas normalizar esta característica de la personalidad?

―Sí. Creo que la intensidad bien manejada nos lleva a tomar decisiones valientes en la vida. Por ejemplo, en las relaciones amorosas una se entrega intensamente y hay que reconocer que hay un hilo delgado que puedes aprender a manejar para que esa intensidad no se te desborde y te conviertas en la novia tóxica, sino que manejas esa intensidad a tu favor.

―¿Crees que algunos relacionan la intensidad de forma negativa para bajarte la autoestima?

―Claro. Siento que es un denominador común en todas las mujeres que nos calificamos o nos sentimos intensas. Es un insulto. Dicen: “Oye, qué intensa que eres”. Y a mí me lo dijeron en muchos momentos de mi vida y yo traté de amoldarme a lo que los demás querían de mí. Entonces dejé de buscar a esa persona, de quererla ver frecuentemente. Pero estaba yendo en contra de mi esencia. Existimos en el mundo mujeres que queremos ser protagonistas de nuestra propia historia de amor. Creo que, si un hombre está en un nivel saludable y tiene un cariño genuino por ti, no va a descalificar tus demostraciones de amor. Antes una tenía que esperar que alguien tome la iniciativa para no vernos como la mujer fácil, pero todo está cambiando vertiginosamente y las mujeres nos damos cuenta de que sí podemos tomar la iniciativa. Y no debemos sentir vergüenza o prejuicio.

―Se dice que solo mujeres que han vivido momentos difíciles puede entender a otras. ¿Tú también has pasado por eso?

―Claro, he sido la novia y la trabajadora intensa. Si conocieran a mis ‘víctimas’ (bromea), les darían pena. Pero he mejorado, he evolucionado. Creo que la intensidad mal llevada es por una inseguridad propia. Inseguridad por nuestras habilidades, por nuestras capacidades y por nuestro cuerpo. No nos creemos merecedoras de lo bueno que la vida tiene para ofrecernos. Entonces sí he pasado por todo eso y más. Y, en ese proceso de búsqueda personal, es donde conozco el coaching como una herramienta de transformación para mí misma. Luego entendí que podría acompañar a más mujeres en este proceso de autodescubrimiento. Entonces sí, yo proclamo la intensidad como un derecho genuino de la mujer , que parte del hecho de cultivar tu amor propio, porque, si eres intensa por las puras y porque simplemente te dejas llevar por tus emociones sin saber manejarla, es peligroso porque sales lastimada.

Labor en la radio

―¿Has dado consejos a tus oyentes de Radio Corazón que no has sabido aplicar?

―Oye sí, creo que has escuchado mi programa (se ríe). Lo que pasa es que es más sencillo mirar la realidad de otros y mirar lo que te pasa a ti, es mirar dentro de ti. Es un nivel mucho más profundo. Muchas chicas de Radio Corazón me dicen: “Angie, me salvaste con lo que dijiste”, y yo siempre les digo: “Ustedes me salvaron a mí”. Porque todas las cosas que yo decía en el programa “Cuéntamelo todo” eran vivencias muy personales. Hablaba de los amores truncos que tenía, del amigo cariñoso del trabajo, donde no me remuneraban bien y me quejaba al aire y esas cosas resonaron en el alma de otras personas porque sentían lo mismo que yo sentía. Ahí es donde yo descubro el coaching como una herramienta y me doy cuenta de que todos los consejos que daba en Radio Corazón era más complicado aplicarlos a mi vida .

―¿Qué tanto has aprendido de tus oyentes?

―En mi trabajo y en mi vida personal siento que hubo un cambio de 360° porque aprendí mucho de lo que les decía a las mujeres que me llamaban. Es como una lección del colegio: tienes que repetirla para interiorizarla. Siempre he tratado de ser honesta con mis oyentes y yo les aconsejo tal cosa, aunque mi vida sea un caos en ese momento, creo que voy a seguir mis propios consejos.

―Con las fuertes confesiones que hacían tus oyentes, ¿no te sentías cargada al llegar a casa?

―Al inicio sí me afectaba. Me sentía un poco frustrada porque sentía que esos pocos minutos que le daba a las personas no eran suficientes para ayudarlas. Pero luego entendí, gracias a mi esposo ―que es terapeuta y psicólogo―, que yo no puedo cambiar la vida a alguien. Mi esposo dijo que la persona sabía cuál es la dinámica del programa y que la mujer llamaba para ser escuchada, que esa era la ayuda principal. Sería un poco soberbio de mi parte pensar que le puedo cambiarle la vida a alguien.