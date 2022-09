Mini World 2022: ¿quién es Luciana Campo, la niña que trajo la corona al Perú y por qué es viral?

El último 24 de septiembre, Perú se quedó con la corona del Mini World 2022. La pequeña Luciana Campo se convirtió en la reina indiscutible del concurso de belleza y a su corta edad se ha convertido en toda una figura de las redes sociales, incluso volviéndose viral gracias a su emotiva coronación.

La modelo peruana no es nueva en el mundo del modelaje y las pasarelas. Aquí te contamos más sobre la joven figura y repasamos su exitoso paso por el certamen que se celebró en República Dominicana.

¿Quién es Luciana Campo, la peruana ganadora del Mini World 2022?

Luciana Campo es una modelo peruana de 10 años que recientemente se llevó la corona del Mini World 2022. Anteriormente, ha trabajado en campañas publicitarias para diversas marcas de ropa, calzado, banca y retail.

Luciana Campo es una joven modelo de 10 años. Foto: Instagram/@lucampoarevalo

Junto a su familia, ha viajado a diversas partes del mundo, posando para las cámaras en importantes puntos turísticos como el Times Square, Beverly Hills, Bahamas, Cancún y los parques de diversiones de Orlando.

Luciana Campo es una joven modelo de 10 años. Foto: Instagram/@lucampoarevalo

El paso de Luciana Campo por el Mini World 2022

El certamen Mini World 2022 se realizó en Punta Cana y Luciana Campo fue coronada como la reina del concurso. La pequeña impresionó desde el primer momento con su presentación en el desfile de traje típico, en el cual lució un diseño inspirado en el gallito de las rocas.

También sorprendió al presentar un número artístico al ritmo de “Mashup peruano” de Milena Warthon. “Feliz de haberle mostrado al mundo un poco de la cultura de mi hermoso país”, expresó sobre su performance.

Luciana Campo en Mini World 2022. Foto: captura Instagram

¿Por qué se hizo viral su coronación?

Luciana Campo protagonizó una emotiva escena al ser anunciada como la nueva Mini World 2022. La novel modelo no pudo evitar derramar algunas lágrimas al escuchar su nombre. Dichas imágenes circulan en diversas redes sociales y son compartidas por páginas especializadas en concursos de belleza.

Además, tampoco pasó desapercibido el tierno gesto que tuvo la pequeña representante peruana de la categoría Baby World, quien aunque no quedó entre las finalistas, no dudó en consolar a una de sus compañeras que se encontraba llorando por no haber ganado.