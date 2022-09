Durante una entrevista con Moloko Podcast, Bill Orosco dio a conocer varios detalles sobre su vida personal y artística. Además, se refirió al vínculo que mantiene con su primo Deyvis, por lo que descartó cualquier especulación sobre alguna rencilla entre ellos.

Bill Orosco se hizo nacionalmente conocido hace pocas semanas, cuando un video suyo se viralizó en redes sociales y los cibernautas resaltaron el talento musical que tiene el joven. Varios de sus seguidores lo llamaron como “el verdadero heredero de Johnny Orosco”.

¿Qué dijo Bill Orosco sobre Deyvis?

Los conductores del mencionado programa virtual no dudaron en consultar temas privados a Bill Orosco y ahondaron en la relación que el joven mantiene con el cumbiambero. Cinesmero, en esa línea, preguntó: “¿Cuál es el gesto que Deyvis ha hecho por ti?”

Bill no dudó es responder y recordó su adolescencia, cuando visitaba el estudio de Deyvis Orosco: “El gesto más bonito que hizo Deyvis conmigo fue cuando me regaló mi primera guitarra, una acústica. Yo tenía 16 o 15 años. Me la dio nueva, en caja, nuevesita. Cuando yo entraba al estudio, yo agarraba la guitarra o el timbal y me preguntó si me gustaba. Le respondí que lo que más me gustaba era la guitarra y me regaló una”.

Bill Orosco niega ser “el verdadero heredero” de Johnny

En esta conversación, el cumbiambero también se refirió al apodo que le otorgaron sus fanáticos en redes sociales y aclaró que Deyvis Orosco sí es “el verdadero heredero” de su tío Johnny.

Finalmente, negó mantener alguna diferencia con el ‘Bomboncito de la cumbia’ y reafirmó que siempre fueron “una familia unida”.