Bill Orosco acepta que Deyvis es “el verdadero heredero” de su tío Johnny Orosco

La resaltante voz de Bill Orosco lo ha llevado al reconocimiento nacional y, automáticamente, lo compararon con su primo Deyvis. Asimismo, iniciaron los rumores de una mala relación familiar, pero, durante una entrevista con el programa virtual Moloko Podcast, el joven talento despejó las dudas sobre su relación con el ‘Bomboncito de la cumbia’.

A través de redes sociales, se viralizó un video de Bill Orosco entonando temas del “Grupo Néctar”, agrupación fundada por su difunto tío Johnny Orosco. Muchos de sus seguidores resaltaron su entonación musical, e incluso lo apodaron como “el verdadero heredero”, dejando de lado el talento que presenta Deyvis.

¿Qué dijo Bill Orosco sobre Deyvis?

En medio de una conversación con Cinesmero y Carlos Orozco, el cantante se refirió al apodo que los cibernautas le pusieron en las redes sociales y no tuvo problemas en aceptar que su primo es el “verdadero heredero” de Johnny Orosco.

Asimismo, recordó su niñez junto a toda su familia en el distrito de Comas y negó mantener algún problema con Deyvis Orosco, afirmando que “siempre hemos sido una familia unida, eso es lo que rescato”.

Bill Orosco no descarta incursionar en la actuación

Uno de los conductores de Moloko Podcast no perdió la oportunidad de consultar a Bill Orosco sobre la posibilidad de verlo dentro de un elenco actoral. El joven no se cerró a esta posibilidad y respondió: “De repente, quién sabe, también me meto al mundo de la actuación. No se sabe lo que puede pasar más adelante. Pueden venir proyectos, me pueden proponer y quién sabe, quizás esté en el mundo de la actuación como mi primo”.