¿Qué carrera estudió Jesús Alzamora y por qué dejó de ejercer su profesión?

Jesús Alzamora atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida. Además de haberse convertido en padre por segunda vez el reciente 22 de septiembre, el actor peruano ha logrado que sus proyectos en YouTube como “La lengua” y “La banca” sigan en ascenso.

Dos días después de que su esposa María Paz Gonzáles Vigil diera a luz a su segundo hijo, se dio a conocer la entrevista que Jesús Alzamora ofreció a ‘El grillo’ y ‘Hectod’ para el canal de YouTube de NN Entrevistas, en la que el entrevistador le preguntó si no le dolía la mandíbula por ser tan hipócrita.

En esa misma conversación, que se publicó el 24 de septiembre, Jesús Alzamora habló de sus inicios en la televisión, su salida de Latina, su faceta como youtuber y de la carrera que estudió.

¿Qué carrera estudió?

Antes de llegar a la televisión, el artista peruano de 37 años logró estudiar una carrera profesional. Aseguró que debido a las expectativas de su padre, tuvo que estudiar Derecho, profesión que ejerció por poco tiempo. “Terminé y ejercí. Yo estoy acá para servirles, amigos, como colegas youtubers”, dijo el expolizonte.

Cuando ‘El Grillo’ le preguntó por qué se retiró de la abogacía, Alzamora respondió: “No me gustaba, era aburrido. Y apenas pude encontrar una cosa para retirarme como la magia o la literatura, me quité”.

Además de ser actor, mago, presentador de televisión y youtuber; Jesús Alzamora estudió Derecho en la Universidad de Lima por seis años y se graduó en el 2008 como bachiller en Ciencias Políticas. También llevó cursos de periodismo y redacción.

¿Quién pagó su carrera?

Como su padre quería que él se dedique al Derecho, este le pagó parte de la carrera. “La primera parte. La última la terminé pagando yo, los últimos dos ciclos”, manifestó el presentador de televisión que animó programas como “La Voz”, “Yo Soy”, “Perú tiene talento”, “El último pasajero” y “Reyes del Playback”.

“Mi viejo me dijo que estudiara Derecho. Yo dije: ‘ya pues, de repente funciono’. Pero no me gustó y apenas pude, zafé”, acotó el mago profesional, quien desde hace unos años realiza shows de magia en eventos privados, corporativos y masivos con la empresa de magia y contenidos yavemagia.com.

Faceta de escritor

Jesús Alzamora, egresado de la Escuela de formación actoral de Roberto Angeles en el 2010, también es escritor. En el 2009 publicó “Carne de presidio”, en el 2012 “Pelota de recreo”, recopilación de cuentos dirigidos a adolescentes y jóvenes. También escribió en las revistas Dedo Medio, Cosas y Running News.

Su tercer libro fue titulado “Diario de un mago”, en el que narra detalles de su incursión en este arte tras dejar de ejercer como abogado. “No quería dedicar mi vida a resolver problemas del resto”, expresó Alzamora, quien fue parte de la teleserie “Al fondo hay sitio” en el año 2012.

“Este libro surge porque mucha gente me preguntaba cómo hacer tal truco, si me ha servido para conocer a alguna chica. Me pareció que el tema generó mucha curiosidad y morbo. Yo había leído diarios como ‘La tentación del fracaso’, de (Julio Ramón) Ribeyro, y ‘Diario de un libertino’, de Rubem Fonseca, y me pareció muy literario poder saciar estas curiosidades y contar esta historia, aunque le agrego sal y pimienta”, expresa en su autobiografía novelada.