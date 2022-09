Flavia Laos revela que gana más como influencer que como actriz: “Me dedico a eso al 100%”

Actualmente, Flavia Laos es una de las influencers más representativas del Perú debido a su constante actividad en redes sociales y su forma de comunicar a sus seguidores sobre las marcas que publicita. Sin embargo, la joven inició en las pantallas televisivas siendo parte del elenco actoral en varios proyectos.

Con el paso de los años, Flavia Laos supo como sacarle provecho el reconocimiento que tuvo en la población peruana, centrándose solo en las redes sociales. Durante una breve entrevista con “En boca de todos”, la también cantante comparó su labor como influencer y como actriz.

¿Qué dijo Flavia Laos sobre las redes sociales?

Mediante una dinámica de preguntas y respuestas, Flavia Laos reveló que gana más ingresos económicos a través de las plataformas digitales y que, incluso, ya ha firmado contratos con marcas nacionales e internacionales hasta fin de año.

“¿Ganas más como influencer que como actriz y cantante?”, fue la pregunta de Rondón. Y ella respondió: “Ahora, yo diría que sí. La publicidad en redes ha crecido muchísimo y es a lo que me dedico al 100%”.

Finalmente, aceptó que “se gana bien” trabajando como influencer y recordó los viajes que hizo a diferentes países, e incluso se animó a darle algunas clases a Rondón para gestionar sus redes sociales.

¿Flavia Laos factura 20.000 dólares en redes sociales?

Durante una conversación con “América espectáculos”, Flavia Laos no negó esta posibilidad y agradeció los contratos que ya tiene con varias marcas. Esto fue lo que respondió la joven cuando le consultaron por el elevado monto de dinero: “¿Qué? ¡Asu mare! No tengo pruebas y tampoco dudas. Me está yendo súper bien con las marcas y (estoy) agradecida. Es un trabajo también y trato de siempre ver lo último en edición y todo para poder dar el mejor contenido”.