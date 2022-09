América TV elimina video de famoso youtuber por emitir su opinión sobre “AFHS”

Hugo Lezama, quien tiene su canal de YouTube Cinesmero Opina, denunció, a través de su cuenta de Instagram, que América TV eliminó su video en el que el youtuber opinaba y analizaba el capítulo de “Al fondo hay sitio” en el que Diego Montalbán (Giovanni Ciccia) cachetea a su hijo Cristóbal (Franco Pennano).

¿Cinesmero hizo copyright del contenido de “AFHS”?

El youtuber peruano aclaró que hizo un uso limitado de material de “Al fondo hay sitio”. Pese a ello, América TV eliminó el clip por copyright.

“Me he levantado una noticia lamentable. Me acaban de bajar un video de la cuenta de Cinesmero (...) Una serie peruana me acaba de meter un copyright, “Al fondo hay sitio”, el capítulo de Diego Montalbán”, dijo Lezama.

“Así pasa, aquí en el Perú el ego es tan descomunal que si hablo cosas que no te parecen, te bajo el video. ¿Utilicé fragmentos enormes, largos? No, fue un fair use, uso justo de imágenes para establecer mi punto de vista sobre algunos temas”, continuó.

El último capítulo de "Al fondo hay sitio" mostró el lado más dramático de la familia Montalbán. Diego (interpretado por Giovanni Ciccia) terminó pidiendo a Cristóbal que se vaya de su casa. Foto: composición de Jazmín Ceras/LR

El pedido de América TV a YouTube

“Hola, Cinesmero Opina. Tuvimos que eliminar tu video de YouTube porque recibimos un aviso de eliminación por incumplimiento de los derechos de autor. Eso significa que tu video ya no puede reproducirse en YouTube”, se lee en el mensaje de la plataforma.

Hoy, Hugo Lezama cuenta con una amonestación por incumplimiento de los derechos de autor y, si recibe más denuncias hacia su canal, YouTube podría inhabilitar su cuenta.

El último capítulo demostró que "AFHS" es más que comedia. Foto: composición LR/América Televisión/Instagram/Franco Pennano

Producciones peruanas censuran el contenido de Cinesmero

Hugo Lezama reveló que antes ya ha vivido un hecho similar con otras producciones. También ha pasado con la review de “Super Cóndor”, una revisión extraordinaria y graciosa, pero al director no le gustó y le bajó el clip.

“¿Qué te puedo decir? De ningún otro lado me han bajado el video, solamente de producciones peruanas, ese eres Perú”, agregó el youtuber, que también ha dado su opinión sobre otros programas como “Betty la fea” y “South Park”.