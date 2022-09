¿Qué fue de Carlos Montalvo, la ‘Cucaracha’ Merino de “Al fondo hay sitio” que engañó a ‘Teresita’?

“Al fondo hay sitio” llevó a la fama a varios actores que ya tenían cierta trayectoria en las producciones peruanas. Uno de ellos es Carlos Montalvo, quien ingresó a la teleserie de América TV interpretando a Randy ‘la Cucaracha’ Merino, uno de los galanes que conoció a ‘Teresita’.

En esta nota, recuerda quién fue Randy Merino en “Al fondo hay sitio” y a qué se dedica el actor en la actualidad, además de otras facetas del artista.

Carrera actoral de Carlos Montalvo

Durante una entrevista con el medio Perú guía visual TV, el artista recordó sus inicios en la actuación y las metas que quisiera cumplir a lo largo de su vida. Asimismo, mencionó a algunos referentes en el teatro que lo apoyaron en su ingreso al mundo televisivo.

“Yo soy un actor formado desde los 5 años. Tuve un maestro que me dio la oportunidad de hacer mi primera obra de teatro profesional, y así entré al mundo de la televisión. Me vieron actuando en ‘Ña Catita’”, dijo al iniciar. Asimismo, agregó: “El ‘Chino’ Miyashiro y el director Jorge Carmona me jalaron para hacer ‘La gran sangre 4″.

Por otro lado, contó que le gustaría “ganar un Óscar. Quiero darle un Óscar para mi país. Quiero hacer más cine, me gusta esa energía”.

El personaje de Carlos Montalvo en “Al fondo hay sitio”

Randy Merino es uno de los personajes que conquistó el corazón de ‘La Tere’. La joven lo llevó a su hogar para que pueda conocer a su familia y, debido a la carrera futbolística que poseía, se ganó rápidamente la atención de todos los Gonzales, sobre todo, de Doña Nelly.

Tiempo después, Félix informó una noticia publicada en un periódico, en la que Randy Merino aparece engañando a Teresa. Sin embargo, a ella no le importó y le dio más relevancia a su fotografía en la portada del medio.

Esta relación llegó a su fin luego de que Teresa, casualmente, le fracturara la rodilla de Randy mientras practicaban yoga. El futbolista le gritó a la hermana de ‘Pepe’ porque esto le impediría jugar en un equipo francés, y, a pesar de que le pidió perdón luego, la joven no quiso volver a saber de él.

Participación actoral de Carlos Montalvo

“Django 3″

“Al filo de la ley”

“Viejos Amigos”

“Evangelio de la carne”

“Al fondo hay sitio”

“Grafiti”

“La Perricholi”

“La gran sangre 4″

“Ña Catita”

“La república análoga”

Carlos Montalvo en la actualidad

Con el paso de los años, su trayectoria actoral y musical fueron en ascenso. En el mes de junio del presente año, Carlos Montalvo estrenó su último disco llamado “Esencia de barrio”, con el que logró una gran acogida entre sus allegados.

Carlos Montalvo agradece el apoyo a su nuevo disco "Escencia de barrio". Foto: @carlosmontalvo/Instagram

Esta creación agrupa géneros bailables como el reggaetón, salsa, timba, rap, entre otros. En este disco, el compositor realizó un homenaje a una de las canciones del destacado Pedro Suárez Vértiz.

Por otro lado, Carlos Montalvo continúa creando y dirigiendo proyectos teatrales, así como dictando talleres para los aficionados en la actuación. Anuncios como este se pueden visualizar en su cuenta oficial de Instagram, en la que publica sus últimos trabajos.