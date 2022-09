Tess García Santamaría se volvió viral en redes sociales por su creativa forma de hacer su campaña municipal. La candidata a regidora asegura estar cansada de la forma tradicional de hacer política. Al respecto, conoce más de la vida de la joven y de cómo logra atraer votos de los pobladores de su distrito

¿Quién es Tess García?

La joven ha ganado popularidad por la novedosa estrategia de conseguir votos en la presente campaña municipal. La postulante encontró en OnlyFans la alianza perfecta para intentar asegurarse un lugar en el municipio de su distrito.

Nacida en San Martín, a sus 44 años, ha incursionado en la plataforma de contenido explícito. ATV Noticias emitió un reportaje de la peruana que busca ser regidora del municipio distrital La Banda de Shilcayo, en Tarapoto.

Tess García y su vida fuera de la política

La aspirante a regidora tiene un negocio llamado La Casita de Tess. Vende y produce ají cultivado en La Banda de Shilcayo. Sus redes sociales son un medio para publicitar su producto.

Además, comparte fotos de sus actividades en la región, como labores sociales y comerciales. En sus publicaciones aparece practicando motocross, deporte al que se dedicaría en sus tiempos libres.

Tess García defiende su campaña política

Tess García aseguró que su campaña está financiada con las ganancias que recibe de OnlyFans. El precio de una suscripción a su contenido es alrededor de 30 dólares.

Tess García alimentando a un perro. Foto: Instagram

“A mí me gusta mostrar… mis propuestas. Soy una mujer con vocación de servir. Me gustaría satisfacer a todos mis vecinos con buenos proyectos y ayudarles en su calidad de vida”, dijo en el programa de Juliana Oxenford.

Respecto a sus ganancias, prefirió no contar cuánto eran sus ingresos. “He visto que muchas chicas de Lima tienen su cuenta, y me dije: ‘¿Por qué no una provinciana puede tener también su cuenta?”, agregó sobre la fecha de creación de su cuenta.