‘Grillo’ cuestiona a Jesús Alzamora: “¿No te duele la mandíbula de ser tan hipócrita?”

Jesús Alzamora es una persona querida dentro del espectáculo peruano. Su carisma y buen humor lo han convertido en uno de los favoritos del público. Ahora, el mago está alejado de la televisión y se enfoca en su canal de YouTube.

Y es justamente en esta plataforma en la que los comediantes de “NN” le hicieron una entrevista al expresentador. ‘Grillo’ fue el encargado de hacerle varias preguntas que pusieron incómodo a Jesús Alzamora.

‘Grillo’ llama hipócrita a Jesús Alzamora

La figura de “NN” le hizo una pregunta muy directa al exconductor de televisión. “¿Por qué tienes el afán de reírte de todo lo que tus invitados dicen? ¿No te duele la mandíbula de ser tan hipócrita?”, cuestionó el cómico.

El actor dio sus explicaciones. “Me hace feliz reírme, me genera vida”, respondió. ‘Grillo’ rápidamente le realizó otra interrogante. “Si no da risa lo que dicen tus invitados, ¿por qué te ríes?”, habló. “Tengo un humor un poco tonto, me dan risa la mayoría de cosas”, contestó Jesús Alzamora.

‘Grillo’ cuestiona si la gente realmente quiere a Jesús Alzamora

Otra de las preguntas incómodas que le efectuaron al exconductor en la entrevista con “NN” fue sobre el cariño que le tienen sus seguidores. “Tienes muchos fans de todas las edades ¿De verdad crees que la gente te quiere? ¿O solo de ver tantas veces tu cara se olvidaron de que eres insoportable?”, interrogó ‘Grillo’.

“Yo creo que es por etapas. A veces la gente te quiere, a veces no te quieren ver ni en pintura”, respondió Jesús Alzamora. “Hay que saber manejarlo, regularlo”, agregó.