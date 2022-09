Georgina Rodríguez recuerda muerte de su hijo con Cristiano Ronaldo: “El peor momento de mi vida”

Netflix alista la segunda temporada del reality show de Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo. En esta ocasión, “I am Georgina” presentará el relato de uno de los episodios más fuertes que le tocó vivir a la influencer: el fallecimiento de uno de sus mellizos.

En abril del presente año, Georgina Rodríguez estuvo embarazada de Cristiano Ronaldo y juntos estaban a la espera de dos mellizos. Sin embargo, la joven solo pudo dar a luz a uno de los bebés y el anuncio de esta noticia causó gran conmoción en la pareja.

¿Qué dijo Georgina Rodríguez sobre esta dura etapa?

En España, durante el festival de cine, radio y televisión, la modelo decidió brindar declaraciones a la prensa sobre el contenido que Netflix presentará esta segunda temporada de su reality show. Por ello, se refirió a los momentos que vivió en el transcurso de este año.

“La vida me ha regalado tanto en tan poco tiempo. Este año he vivido en un instante el mejor y el peor momento de mi vida.”, dijo al iniciar. “Un gran pedazo de mi corazón se hizo añicos y me pregunté cómo podría continuar. Tenía la respuesta más cerca de lo que pensaba. Miré a los ojos a mis hijos y allí vi la única manera de hacerlo, estando todos juntos”, añadió.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo tuvieron una terrible pérdida este 2022. Foto: @georginarodríguez/Instagram

PUEDES VER: Georgina Rodríguez se habría tatuado por primera vez para recordar un triste momento de su vida

Netflix se pronuncia sobre el reality de Georgina Rodríguez

Por otro lado, Álvaro Díaz, el director de Netflix España, conversó con el medio The Sun y también expresó qué es lo que se verá en la nueva entrega de “I am Georgina”. Sin embargo, no reveló la fecha de estreno mundial.

“La nueva serie contará con momentos de la más absoluta tristeza y la pérdida desgarradora que sufrió Georgina. Es algo que le puede pasar a alguien que lo tiene todo, como ella, así como a alguien que no tiene nada”, contó.