A raíz de la entrevista que tuvo Dayanita con el programa virtual Moloko Podcast, se publicó una nota cuestionando el vínculo laboral que tuvo con Danny Rosales durante las grabaciones de “JB en ATV”. Sin embargo, a pesar de que la cómica negó mantener un romance, él se pronunció en redes sociales para reiterar que ambos no fueron nada más que compañeros de trabajo.

Dayanita ha sido vinculada con varios personajes del medio y algunos cibernautas especularon sobre un romance con Danny Rosales. Por ello, Carlos Orozco la cuestionó y ella respondió afirmando que lo considera un mentor: “Jamás, nunca... Es un gran maestro”.

¿Qué dijo Danny Rosales?

Una nota publicada en el medio Líbero causó gran incomodidad en el artista, quien no dudó en utilizar su cuenta oficial de Instagram para aclarar qué tipo de relación tuvo con la también influencer.

“Si me gustaran los hombres, no tendría ninguna vergüenza en decirlo. Es más, trabajo con personas gais en mis shows, pero de ahí a esto, esto sí me incomoda”, fue lo primero que dijo Danny Rosales sobre el tema, adjuntando una fotografía de la nota publicada.

Danny Rosales evidencia su molestia ante nota de reconocido medio. Foto: @DannyRosales/Instagram

Danny Rosales pide a Dayanita que también se pronuncie

Minutos más tarde, el integrante del elenco de “JB en ATV” decidió hablar a través de sus historias para expresar por qué se sintió incómodo: “Noticia falsa. Quiero aclarar algo, Max es un chico a quien yo respeto, sea su opción sexual o su formación como transexual. Es un chico a quien respeto, de alguna manera le hemos dado un apoyo para que pueda estar donde está”.

“Yo respeto mucho a la comunidad. En mi show trabaja gente gay. Yo no tengo ningún problema en decirlo públicamente, si yo fuera gay, si me gustaran los hombres, no tendría ningún inconveniente en decirlo, pero no. A mí me gustan las mujeres, pero esto sí me incomoda porque tengo detrás hermanas, tengo hijos y me molesta que la gente tergiverse las cosas y, más que todo, los medios de comunicación”, agregó.

Finalmente, expresó que considera necesario el pronunciamiento de Dayanita sobre el tema.