En horas de la madrugada, el chileno Pancho Rodríguez arribó al aeropuerto Jorge Chávez, en lo que fue su regreso a tierras peruanas tras nueve meses de ausencia, luego que el pasado enero las autoridades migratorias le negaran reingresar al Perú por presuntas irregularidades en su situación.

Rodeado por periodistas, el exintegrante de Esto es Guerra hizo su aparición en la puerta del terminal aéreo, de donde salió con rumbo a su domicilio.

“Quiero agradecerles a todos la buena onda, la verdad que todavía no puedo creerlo. Estoy muy nervioso con todo esto, te juro que no lo puedo creer”, declaró el modelo para los micrófonos de La República.

Con respecto a su futuro profesional en el Perú, reveló haber recibido algunas ofertas de programas, pero no llegaron a buen puerto dado que no se encontraba en el país y le era difícil gestionar esos asuntos.

“Si, me han escrito de programas, y con nadie he querido hablar de trabajo porque no estaba acá. Era mi respuesta para todo. He dicho: el día que yo esté allá, si Dios quiere, pronto... Por lo pronto, tengo algunos proyectos pero todavía no sé”, indicó.

Asimismo se refirió a los cuestionamientos de cierta parte del público que le preguntaba por qué quería volver si tan bien le iba en el extranjero, como había comentado en una oportunidad.

“La gente tomó el comentario como fue. Creo que uno es libre de elegir donde estar y yo amo Perú, por eso hemos estado luchando para volver aquí, señaló.

Por su parte, su abogado Alexandros Cornejo, refirió que “solo se ha logrado justicia para un latinoamericano”, para que el modelo pueda estar en el lugar donde lo quieren, en el Perú.