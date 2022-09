Los señalamientos contra Adam Levine continúan. Las revelaciones de la modelo Summer Stroh, quien contó haber tenido una relación extramatrimonial con el cantante, dieron valor a otras mujeres para dar a conocer que el vocalista de Maroon 5 les envió mensajes inapropiados a través de las redes sociales. Esto, a pesar del largo compromiso establecido con Behati Prinsloo, con quien tiene tres hijos.

Recientemente, Alanna Zabel, quien fue instructora de yoga del intérprete entre 2007 y 2010, mostró conversaciones que fueron escritas por el artista. Según señaló, dichos mensajes causaron problemas personales en su momento.

“Un día me envió un mensaje de texto diciendo: ‘Quiero pasar el día desnudo contigo’. Estaba en el baño, pero mi exnovio que era muy celoso lo leyó y se enfureció”, detalló Zabel, en una historia de Instagram.

“Le aseguré a mi ex que (el texto) era para la entonces novia de Adam, Becky. Le envié un mensaje a Adam para preguntarle si ese era el caso. No respondió y mi ex se puso violento, me rompió la muñeca”, añadió en su testimonio, el cual posteriormente eliminó de su red social.

Asimismo, la instructora señaló que el cantante nunca reconoció su responsabilidad en el hecho a pesar de conocer de primera mano el maltrato del que había sido víctima.

Otros testimonios contra Adam Levine

Ahora se unen también los detalles dados por una mujer llamada Maryka, quien mostró capturas de pantalla en las que el cantante de Maroon 5 afirmaba que estaba “obsesionado con ella”. En una de las imágenes, se ve que Adam Levine le escribió: “¡Distráete teniendo sexo conmigo!”. Eso, a pesar de que la autora de los posts le recordó que estaba casado.

Adam Levine: filtran nuevos mensajes de connotación sexual que envió el cantante de Maroon 5. Foto: captura TikTok

Alyson Rosef, otra modelo, también afirmó en sus redes sociales que recibió mensajes explícitos por parte del artista. Según publicó en su cuenta de Instagram, Adam Levine le enviaba textos en esta misma red: “No debería estar hablando contigo, ¿sabes? Dije que nunca más chicas calientes más que tú”.

Ella señala que ha decidido no mostrar otras capturas, ya que tienen un contenido mucho más sexual.