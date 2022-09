Poderío femenino en el Latin Grammy

Ayer se revelaron los nombres de los nominados a los Latin Grammy 2022, donde, una vez más, se hace presente el talento peruano y en esta ocasión representado por mujeres.

Son cuatro las artistas que estarán compitiendo por levantar el gramófono. Se trata de Nicole Zignago, quien ha sido considerada en la terna de mejor nuevo artista. Con ella, Araceli Poma con Afro-Andean Funk que postula en la categoría de mejor álbum de música alternativa.

Y Eva Ayllón con Susana Baca se convierten en competencia, ya que postulan en la misma categoría: mejor álbum folclórico. Ayllón postula con su álbum Quédate en casa y Susana Baca con Palabras urgentes.

“Recibo con mucho amor esta maravillosa noticia de saber que estamos nominados con esta producción Quédate en casa. Felicidades y mi agradecimiento especial a todos los involucrados en esta producción que nació precisamente cuando no tuvimos más opción que quedarnos en casa. Felicidades también a Susana Baca y Nicole Zignago. Celebremos, mis amores, porque está nominado el Perú”, escribió Eva Ayllón en su cuenta de Facebook.

Gian Marco orgulloso de su hija tras nominación al Latin Grammy 2022 como mejor nuevo artista. Foto: composición/Gian Marco Facebook

Susana Baca, por su lado, declaró: “Este disco está teniendo muchísimos premios”. Sobre el compartir la nominación con Eva, respondió: “Me parece tan bonito, estamos las dos y, bueno, celebraremos juntas el triunfo de una o de la otra, pero ya estar nominadas es un triunfo”.

Gian Marco: “Te amo”

Al cierre de esta edición, la primogénita de Gian Marco no se pronunciaba, pero sí lo hizo su famoso padre en su cuenta de Instagram. “China de mi alma, amor y corazón. Te lo ganaste a pulso, con todas tus fuerzas, atravesando las tormentas más intensas, los vientos más fuertes, aprendiendo de la vida paso a paso. La gente no tiene la menor idea de todo lo que has luchado y sigues haciéndolo para que estos momentos tan especiales sucedan. Amas tanto lo que haces que la vida te da recompensas y este momento es una de esas tantas alegrías que seguirán apareciendo a lo largo de tu carrera. Lo hiciste sola, hija mía, como una campeona. Esto es absolutamente mérito tuyo y de nadie más. Disfrútalo, abraza este momento tan especial. Esto es solo el comienzo. Te amo”.