Esteman: “Recibo mensajes que me dicen ‘con tu música pude salir del closet’”

Esteman llegó a Perú después de un largo tiempo para presentar su gira “Te alejas más de mí”, de su último disco “Si volviera a nacer”. El cantante colombiano ha llenado la totalidad de los boletos de su concierto, que será en el Arena Barranco este viernes 23 de setiembre, desde las 8 p. m.

La República conversó con el cantante sobre su show, que promete una gran puesta en escena, y sobre su carrera musical, que se ha visto caracterizada por levantar la bandera LGTB y conectar con el público por la sensibilidad de sus canciones.

¿Qué tal el recibimiento que te ha dado Perú?

Es la tercera vez aquí. La última vez que vine fue en el 2015, y moría de ganas de volver. Tanto en las cifras mías como lo que uno siente en las redes, el público peruano está presente y creo que cada vez mucho más. El concierto se volvió sold out y tenía muchas ganas y altas expectativas de estar aquí.

Lo hacen sentir a uno en casa. Me recibió ayer el club de fans de una manera tan especial, con todo tipo de regalos. Me han apapachado mucho y eso se agradece demasiado. Te hacen sentir bienvenido por eso y estoy muy emocionado.

¿Cómo sientes que ha evolucionado Esteman desde sus inicios hasta ahora?

Ha sido un proceso de 12 años. Digamos que mi proyecto surgió en la universidad, cuando estudiaba arte. Había creado a este personaje llamado ‘Esteman’ como una especie de persona que tiene múltiples personalidades, múltiples ‘manes’, juntando la música, el arte, el teatro, el baile, y con la unión de diferentes representaciones artísticas; aunque también nace como un álterego, porque era la forma en la que yo quería hacer música y pararme en el escenario. Entonces, siento que la forma en que he cambiado es que ese personaje, al principio, no me dejaba hablar tanto como Esteban, que es quien está detrás de ‘Esteman’, y realmente con el paso de los años he mostrado más ese lado mío. Me he vuelto más consiente de lo que significa mostrarse sincero, vulnerable, ese lado real de lo que tú haces.

Un momento clave en mi carrera fue cuando saqué “Amor libre” y mostré mi realidad, cantar música sin filtros. Al yo mostrarme tal como soy, siento que me di cuenta de que podía ser un referente para tantas personas que no encuentran un referente como yo en la música.

Siento que hay muchas canciones que han resaltado tu carrera, pero me gustaría resaltar “Mr. Tance”, que se volvió un trend viral en TikTok ¿Crees qué estas redes te hacen llegar a nuevo público?

Es una locura, porque “Mr. Trance” es una canción que escribí en el 2013 para esta serie, que primero salió en Colombia y luego en CartoonNetwork, pero ver cómo es este fenómeno viral del TikTok, pues queda uno completamente en shock.

Lo más bonito es ver cómo esta canción se ha resignificado, es decir, que en sí hablaba de un personaje llamado Mr. Trance, pero mucha gente, como personas trans, la han usado como una especie de himno para mostrar su transición. También he visto gente de la comunidad gamer usándola en los juegos. Entonces, ver cómo una canción regresa de una manera tan fuerte e impacta en nuevas generaciones ha sido increíble. En los conciertos también, saltando con la canción, y te das cuenta de que la música es impresionante. Cualquier cosa puede pasar con una canción tuya, a veces hay que darle un tiempo y explota.

Y este nuevo disco que presentas, “Si volviera a nacer”, nos trae colores y música de amor y desamor. ¿Qué es el amor para Esteman y cómo influye en su música?

Antes que nada, si uno va a amar, tiene que aceptarse. Tiene que amarse a sí mismo, y creo que partiendo de ahí puedo decir que amo libremente, porque aprendí a quererme con todo lo que tengo. Con todas mis particularidades, con el hecho de que me gusten los hombres y por eso siento que es un amor libre, por el hecho de la aceptación. Vivimos en un mundo de múltiples colores, formas de ser y de expresarnos. Opino que esa es la base, y lo digo mucho porque con eso siento que nos podemos poner en los zapatos de los demás.

Y creo que estás en una época amorosa muy bella. La pedida de mano que le hiciste a tu novio Jorge se hizo viral, sobre todo porque representó una pedida de mano LGTB, que no se ve mucho ¿Cómo es para ti representar lo LGTB en su música?

Creo que no es algo que yo piense o tenga presente al momento de escribir, es decir, no digo: “Tengo que escribir algo LGTB”, sino que realmente es ser muy sincero con quien soy y compartir mi realidad sin filtros; por ejemplo, mostrando a Jorge, mi novio. Mostrarnos como somos es normalizar y hablarle a la comunidad, pero también hablarle a cualquier persona, porque al final el amor es amor. Mi historia la puede vivir un hombre con una mujer o una mujer con una mujer, o lo que sea. Es decir, la música de Freddy Mercury ha hecho parte de muchas generaciones y él es gay, pero el hecho que sea gay no hace que haga música gay. Partiendo de esa idea, es lo mismo para mí.

Pero es muy bonito ver cómo todas estas canciones pegan de una manera muy diferente a las personas y alzas una bandera. Te das cuenta de que eres luz para personas de la comunidad, que encuentran en ti un escudo, una forma de entenderse o guiarse y aceptarse tal como son. Yo pienso mucho en las personas, sobre todo en los niños y adolescentes, que están intentando entenderse y encuentran un resguardo en la música de uno. Cuando recibo ese tipo de mensajes, por ejemplo, que dicen “gracias a tu música pude ser capaz de salir de una etapa de bullying en la que no aceptaban” o “por tu música pude salir del closet”, o, no solamente del closet, sino de una depresión. Entonces, es muy especial eso. Entiendo la responsabilidad que hay detrás de la canción y agradezco a la gente que me lo dice y ve a mi música como un respaldo.

¿Dentro de la industria musical alguna vez has recibido discriminación?

No directamente. Es muy raro, porque no te puedo decir que ‘tal día y tal empresario dijo esto’, pero sí creo que existe. Muchas personas que están en los altos cargos de la industria de la música tienen una visión muy antigua de cómo deberían hacer las cosas, por ejemplo, dicen “tal artista no va a funcionar porque es gay” o “esto no le va a funcionar”, y es cierto que puede haber discriminación. Pero a veces se equivocan, porque en el momento que yo me acepté fue el momento en que mejor me fue en la música, y la mayoría de mis fans no son gays. Son chicas heterosexuales que encuentran en mí una sensibilidad particular que no encuentran en ciertos cantantes hombres. Pero al final da igual, porque puedes ser gay y no tan sensible.

Considero que al final hay que deconstruir eso, y sobre todo esas mentes muy echadas para la antigua que hay en la industria. Hay algo de discriminación sutil, nunca directa. Es algo que está cambiando y se ve muchísimo. Siento que con el paso de cinco años ha cambiado drásticamente.

¿Qué podemos esperar de este concierto en Perú? Cuéntame alguna sorpresa, por favor.

Sorpresas, bastantes. Es un show en el que la puesta en escena es impactante con el cambio de luces, el vestuario, con la teatralidad. No es solo un concierto en el que me pararé a cantar con mis músicos, sino que hay una puesta en escena muy teatral. Voy a tener invitados especiales como Adrian Bello, Christina Valentina y Nicole Favre.

Aparte de eso, tengo tres cambios de vestuarios, y hay un momento en que voy a bajar al público. Eso tengo que ver cómo hacerlo acá, porque la última vez fue en un teatro, pero lo voy a hacer. Además de toda esa performance, es un concierto que va a ser cercano a la gente y romperá esa barrera con el público. Entregar todo en el escenario. Dejar el alma en Perú para recogerla cuando vuelva.