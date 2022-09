¿Quién fue MC Francia, el rey del reguetón peruano en los años 2000?

Alexander Guzmán de la Cruz, más conocido como Mc Francia, fue capaz de encender los ánimos del público juvenil durante la primera década del nuevo milenio. El reguetonero peruano nació en Villa El Salvador, Lima, el 18 de agosto de 1983, y casi 29 años después —un 15 de abril de 2012—, un paro cardiorrespiratorio ocasionó su deceso y, de paso, la tristeza masiva en la nación.

El éxito musical “Gitana” conforma su legado y sus ocho prenominaciones a los Premios Orgullosamente Latino 2006 refuerzan el valor de su trayectoria: su labor configuró la puerta para que el género urbano cobrara protagonismo entre los ritmos del Perú.

MC Francia: primer producto musical

En enero de 2006, el joven talento lanzó su primer álbum, denominado “Desde la villa salvaje”. “Falsa y traicionera”, en colaboración con la banda Los Conquistadores de la Salsa, “Candela” y “Gitana” fueron los temas que lo posicionaron como uno de los artistas más escuchados.

La gratitud de la audiencia fue tal que al año siguiente, en 2007, el álbum recibió un disco de oro por parte de TDV. ¿La razón? La venta de aproximadamente 5.000 copias.

MC Francia: el camino artístico de un rapero naciente

El renombre continuaría con la interpretación del tema principal de la miniserie de América “Baila reggaeton”, una producción liderada por Eduardo Adrianzén. En 2008, MC Francia anunció su segundo álbum, “Latino”. Con pinceladas gruesas de bachata, merengue, hip hop y cumbia colombiana, enlistó la nueva fila de éxitos.

En 2009, se presentó alrededor del país con la banda mexicana de rock Rojo. Así, Alexander, además de ser el artista mejor cotizado y con mayor demanda en los conos de Lima, compartió el escenario con reconocidas figuras de la industria: Jovani y Franki, representantes del Festival Internacional de la Vendimia, y Alberto Plaza fueron algunas de ellas.

Alberto Plaza y MC Francia. Foto: captura de Youtube

MC Francia y su labor social

Con una mano en el micrófono y la otra en el corazón, MC Francia apoyó a través de su arte en la recaudación de fondos para los albergues infantiles. Su lucha constante lo hizo merecedor del Encargo Honorífico de Defensor de la Infancia por el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) en septiembre de 2006.

MC Francia y su lucha contra la diabetes

En 2011, la diabetes que el artista padecía desde los 21 años desencadenó una gangrena, la misma que motivó la amputación de tres dedos del pie izquierdo y parte del empeine. “Reconozco que en los últimos tiempos no me estuve cuidando y he aquí los resultados”, indicó el cantante ante los medios. A este padecimiento se sumaban problemas de visión y un tratamiento de insuficiencia renal.

Frente al deterioro de su salud, el 29 de abril de 2011 y con el fin de recaudar fondos para asumir los gastos médicos, se reunieron varios artistas locales y brindaron un concierto. Erick Elera & Orquesta, Agua Bella, la Tigresa del Oriente, DJ Peligro, DJ Tavo y Lenny Fierro respaldaron el evento.

El 30 de junio de 2011, retornó a los escenarios en medio del show “Todos con MC Francia”, un evento que contó con la participación de Lucía de la Cruz, Dayron Martin y Pepe Selem.

La muerte de MC Francia

En abril de 2012, luego de la amputación de la pierna izquierda, un paro cardiorrespiratorio robó el último suspiro del querido reguetonero. Sus restos fueron velados en Villa El Salvador y después sepultados en el Parque del Recuerdo de Lurín.

Walter Cortez, su representante, reveló que MC Francia tenía en camino la grabación de una nueva producción. “Ya tenía los demos con la participación de la cumbiambera Ruth Karina y el salsero Willy Rivera”, precisó el empresario para Andina.