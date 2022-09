Giuliana Rengifo indignada con ampay de Magaly: “No superas que estuve con tu notario”

Este lunes 19 de septiembre, Magaly Medina presentó un ampay de Giuliana Rengifo; sin embargo, la cumbiambera no se quedó callada y se presentó en “Amor y fuego” para conocer sus descargos. La cantante se mostró muy indignada por la reputación que la ‘Urraca’ le ha creado y, fuertemente, dijo: “Está ardida. No superas que estuve con tu notario.

A raíz del polémico anunció que circuló en redes sociales, varios seguidores cuestionaron la identidad del “notario casado” que anunció Magaly Medina y se dejó entrever que se trataba de Alfredo Zambrano. Sin embargo, la identidad de este personaje fue revelada y se demostró que él era separado. Por lo que estas especulaciones mancharon la imagen de Giuliana Rengifo.

¿Qué dijo Giuliana Rengifo sobre Magaly Medina?

Minutos antes de ingresar al set, la cantante se refirió a la actitud que tuvo la figura de ATV y no dudó en opinar sobre el polémico ampay: “A ella no le importa que su marido también sea notario. Con tal de vender morbo, es increíble lo que ella está haciendo, manchando mi honra. Eso no tiene perdón”.

“Me da vergüenza que estés tratando de manchar mi honra porque estás ardida, porque no superas que estuve con tu notario”, expresó y la invitó a conversar juntas: “Basta. ¿Quieres ser directa? Vamos, podemos conversarlo, pero deja de mancillar mi honra”.

Giuliana Rengifo dispuesta a hablar con Magaly Medina

Durante la entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre, la cumbiambera contó brevemente cómo inició su romance con el notario Paul Pineda y aseguró que sigue legalmente casado, pero que todo su entorno sabe que ya no se encuentra vinculado con su esposa. Finalmente, se refirió a la oportunidad de conversar con la conductora de televisión.

“Quiere que la gente me vea como la otra, pero no es así. Magaly patinó. Me encantaría mirarte a los ojos y contarte tantas cosas. Cuando uno habla, tiene que ser con pruebas. Sería en persona”, agregó.