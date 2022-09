Giuliana Rengifo descarta romance con notario pese a ampay: “Nos estamos conociendo como amigos”

El programa “Magaly TV La Firme” difundió esta noche imágenes de Giuliana Rengifo besándose con el notario pucallpino Paul Pineda y afirmó que el hombre estaría casado. Frente a esta situación, la cantante aseveró que ambos están solteros.

Rengifo aclaró que puede demostrar que Pineda es un hombre separado y que su relación con ella es solo de amigos porque ella está soltera. De esta manera, la cumbiambera descartó tener alguna relación sentimental con el notario.

“Paul es mi amigo y es un hombre separado, tengo pruebas de lo que digo. Además, yo estoy soltera. Todo está bien, gracias a Dios. No tengo una relación con él, es mi amigo. No tengo una relación formal con nadie. Incluso, tengo una amistad con el hijo mayor de Paul. Puedo decir que es un buen amigo y gran persona, además, me da trabajo también”, dijo Rengifo en una entrevista con el diario El Popular.

La cantante también expresó que no está en sus planes formalizar su relación con Paul Pineda, aunque sí se deja “engreír” por el notario pucallpino.

Por otro lado, la cumbiambera se refirió al trabajo que hace Magaly y el informe que difundió hoy alegando que Medina le quiere hacer daño. “Que investigue más antes de dañar honras. Él es separado”, agregó.

Esta no es la primera vez que Magaly emite un informe sobre Giuliana Rengifo, ya que antes la vinculó sentimentalmente con Christian Domínguez.

Es por esto que la cantante considera que la conductora de televisión se la tiene jurada, un sentimiento que es recíproco porque “habla muchas mentiras”, dice Rengifo.

“Solo quiero que me deje tranquila”, finalizó la artista.