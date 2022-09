¿Angie Arizaga anuncia su retiro definitivo de los realities de competencia? Esto dijo la modelo

“Esto es guerra” celebró sus 10 años al aire este 2022 y convocó a varios personajes con una larga trayectoria en los realities. Sin embargo, grande fue la sorpresa de los televidentes al notar la ausencia de Nicola Porcella y Angie Arizaga, dos de los integrantes más simbólicos de la producción de Peter Fajardo.

Con el tiempo, se supieron los verdaderos motivos que tuvo Nicola Porcella para ausentarse de “Esto es guerra”; sin embargo, nada se supo de Angie Arizaga, e incluso se especuló sobre un posible embarazo.

¿Qué dijo Angie Arizaga sobre los realities?

Durante una breve entrevista con El Popular, la modelo contó cuál es su estado de salud. Debido a un problema en la espalda, Angie Arizaga no regresaría a los programas de competencia.

“¿Si regresaré a la competencia de realitys? No lo creo, la lumbar no me permite competir”, comentó la popular ‘Negrita’.

Como se sabe, la también empresaria no ha regresado a competir en los programas televisivos, pero continúa siendo imagen de varias marcas y realizando viajes fuera del país para representar a diferentes organizaciones.

Angie Arizaga no regresará a "Esto es guerra". Foto: composición LR/captura de América TV /@angiearizaga/Instagram

Angie Arizaga no tiene planes de matrimonio

La influencer y Jota Benz tienen mucho tiempo de relación, por lo que ella también se refirió a sus planes de boda. Además, hasta hace poco, ambos decidieron remodelar el lugar en el que residen y fortaleciendo la unión de pareja que mantienen.

“El día que eso pase, yo seré feliz de comentarlo y difundirlo con todos. ¿Si tengo algún invitado en mente? Tengo muchos invitados, muchos buenos amigos a quienes podría invitar”, comentó la ex chica reality.