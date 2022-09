Tommy Portugal culpa a Magaly por su distanciamiento con Mafer: “Me hicieron quedar muy mal”

Hace varias semanas, Tommy Portugal y su primogénita Mafer Véliz fueron el foco de atención de varios medios de comunicación tras las revelaciones que hizo la joven sobre el cantante. Magaly Medina fue la presentadora escogida para dar a conocer las verdades de la artista, quien pedía el reconocimiento legal de su padre.

A raíz de esto, el intérprete de “Al fondo hay sitio” tuvo que realizarse una prueba de ADN; sin embargo, esta acción no solucionó los problemas en la relación parental que ambos tenían. Actualmente, Tommy Portugal se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida junto con su pareja Dayana Córdova y volvió a pronunciarse sobre el tema con su hija.

¿Qué dijo Tommy Portugal?

Durante una entrevista con el medio Ojo, el cantante dijo que se distanció de Mafer Véliz a causa de la polémica entrevista que tuvo la joven con Magaly Medina, pero aseguró que espera reencontrarse con ella y volver a tener el vínculo de antes.

“Es una pena lo que pasó, hubo muchos malos entendidos. El programa que sacó esa nota lo llevó, por un lado, donde me hicieron quedar muy mal, pero yo y mi conciencia saben cómo son las cosas. Mafer también lo sabe. Espero algún momento podamos conversar. Soy sincero, no hemos hablado porque pasó esto y ambos estuvimos bastante molestos, luego me fui de viaje, de gira. Ahora he regresado y espero que ya las cosas se enfríen un poco y voy a conversar con ella, y volver a tomar la relación que teníamos. Tal vez no era la mejor, pero llevamos una bonita relación”, fueron las palabras del cumbiambero.

Tommy Portugal y su hija Mafer acudieron a realizarse prueba de ADN. Foto: composición/ captura de ATV

Tommy Portugal espera solucionar el distanciamiento

“Tal vez se dejó influenciar por un programa de televisión que, en vez de unir, desune y, bueno, es una pena. Yo sé que con la ayuda de Dios y el tiempo todo será como antes. Yo nunca he negado a mi hija, todo el mundo sabía que es mi hija, siempre se ha presentado con mi apellido y justo en ese programa se presenta con otro apellido, pero, bueno, yo sé que todo se va a poner en orden. Siempre hemos tenido una bonita relación, con mi familia y todos juntos, pero no sé qué paso, solo espero que todo se solucione y que sea mejor que antes”, finalizó.