Coldplay emocionó a miles de fanáticos peruanos la noche del último 13 y 14 de septiembre en el Estadio Nacional. La famosa banda británica, liderada por Chris Martin, interpretó canciones como “A Sky Full of Stars”, “My universe”, “The scientist”, “Yellow”, entre otras, alegrando a más de uno.

Sin embargo, además de tener talento para la música, Chris, Jon, Guy y Will estudiaron una carrera profesional y lograron graduarse con honores de la universidad mientras grababan sus primeras canciones como banda.

En esta nota descubre qué carreras estudiaron los integrantes de Coldplay.

Coldplay, banda de rock británica, está formada por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion. Foto: @coldplay / captura Instagram

¿Qué carreras universitarias estudiaron los integrantes de Coldplay?

Graduados con honores. Coldplay, la banda británica más relevante de los últimos tiempos, se formó en 1996 cuando Chris Martin y Jonny Buckland se conocieron en las instalaciones de la University College of London.

Aunque Guy Berryman y Will Champion se unieron tiempo después, los cuatro integrantes de la banda estudiaban carreras diferentes mientras forjaban el sueño de seguir su pasión por la música.

Chris Martin, el líder de Coldplay, estudió Historia antigua en la University College of London y se graduó con honores al ser el primero en su clase de griego y latín. Por su parte, Jon Buckland, guitarrista principal de la banda, cursó las carreras de Astronomía y Matemáticas en la misma universidad que Chris. En el 2000, también logró graduarse con honores.

Guy Berryman, el bajista de Coldplay, inició la carrera de Ingeniería, sin embargo, optó por cambiarse a Arquitectura, aunque no concluyó con sus estudios. Tiempo después, decidió trabajar como barman en un bar local mientras esperaba a que el resto de sus compañeros terminara la universidad.

Will Champion, baterista y segunda voz de la banda, estudió Antropología en la University College of London. Al igual que Chris y Jon, Will se graduó con honores de la universidad.