Alex Lora: “Debemos disfrutar la vida al máximo”

Alex Lora, el líder de la legendaria agrupación mexicana El Tri, llega hoy a nuestro país para emprender una gira nacional, donde presentará su álbum Qué chingón, que tiene entre sus novedades una colaboración con el músico peruano Marcello Motta. “El trabajar con artistas peruanos siempre será un gusto. Ya lo hice con la maestra Eva Ayllón, Miki González, Pedro Suárez Vértiz, Los Nosequién y los Nosecuántos, Río; así que esta, sin duda, también será una gran ocasión y espero se sigan dando más oportunidades. Luego de la pandemia, en agosto ya hemos empezado a tener la oportunidad de retomar nuestros conciertos y qué mejor que el reencuentro con el hermoso público peruano”, dice, a través del teléfono, Alex Lora en conversación con La República.

“Perú es nuestra segunda patria y no lo digo por compromiso. Nuestro campo de acción principal eran Estados Unidos y México, pero no podemos negar que desde que llegamos a Perú, por primera vez, simplemente nos hicieron sentir como en casa. Y esta vez estaremos en parte de su bello territorio como: Huancayo (16), Lima (17), donde estaremos con Mar de Copas, Zen, Amén con Marcello Motta, Olaya Sound System, 6 Voltios, La Nueva Invasión. Daniel F y Serial Asesino; Arequipa (18), Cajamarca (23) y Trujillo (24)”.

Qué chingón trae clásicos como ‘Triste canción’, ‘Cuando tú no estás’, ‘Metro Balderas’, ‘Todo sea por el rocanrol’, ‘Las piedras rodantes’, entre otras composiciones en las que destaca ‘La pandemia’, junto con Marcello Motta, dedicada a músicos que se fueron víctimas del virus, como Armando Manzanero y Charlie Monttana.

Alex Lora hará una nueva colaboración musical con Marcello Motta. Foto: difusión

Con con guitarra en mano, el famoso músico cuenta que en diciembre cumplirá 70 años y confiesa que “a todos la pandemia y la ‘cuareterna’ nos hicieron pensar que en cualquier momento todo se iba a acabar. Tanta gente que se ha adelantado nos ha dejado la lección de que en cualquier momento todo se puede terminar. Nos quedó la premisa de que debemos disfrutar la vida al máximo. Durante el encierro, con mi ‘domadora’, (esposa) hicimos catarsis desde casa a través del streaming que fue difícil, no era lo mismo cantarle a una cámara, teniendo al otro lado de la pantalla al público a quien no podíamos ver. No era lo mismo como estar con ellos y sentir, cantar con ellos y tal vez desahogarnos juntos”, cuenta.

Para lo que queda de año, Lora tiene pendientes dos proyectos importantes: su bioserie y su aparición en ‘Divina comida’ (HBO). “La serie se está escribiendo y viendo las mejores propuestas para llevarla a la pantalla chica. Otro punto a decidir es quiénes interpretarán tanto a mi domadora como a mí. Mientras que en ‘Divina comida’, somos chef. Recibiré en mi casa a los invitados y ellos probarán nuestra comida. “¿Qué tal cocino? La verdad es que mi ‘domadora’ me ayudará”.