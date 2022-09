¿Cómo inició “La movida de los sábados”, programa en el que nacieron personajes que hoy son mediáticos?

“La movida de los sábados”, conducido por Janet Barboza, fue uno de los programas de televisión más recordados, puesto que contó con la presencia de varios artistas que hoy conocemos en la farándula peruana, como Karen Dejo y Michelle Soifer.

Este formato se estrenó un 24 de octubre de 1998 y, aunque no lo creas, no se tenía pensado que se quedara tanto tiempo en la pantalla chica. Acá su historia.

¿Cómo inició “La movida de los sábados”?

“Esa idea, si no me equivoco, fue de Nilver Huarac, que él había visto en algún lugar, me parece que en Argentina, que las chicas cuando bailaban les ‘ponchaban’ una cámara por detrás de las piernas. Entonces dijo, ‘qué tal si hacemos algo acá, pero contigo´, yo a esa edad no decía nada, me dejaba llevar, yo obedecía”, comentó Janet Barboza para un reportaje de Panamericana.

De hecho, no estaba programado ese formato desde un inicio, sino que Panamericana se quedó sin un espacio televisivo de la noche a la mañana y tuvieron que improvisar.

“Dijeron: ‘Pongamos un especial de cumbia por un mes, a ver qué tal va’ y ya cuánto vamos”, manifestó Janet.

Esa noche, Barboza recordó también que el vestido rosa con el que iba a inaugurar el show no pudo usarlo, ya que la joven de vestuario lo quemó, por lo que terminó saliendo con el traje rojo que todos recuerdan.

Otra de las anécdotas que vivió el día del estreno es que Janet tuvo unos problemas legales y no pudo llegar hasta tres minutos antes del inicio del programa, como lo contó el productor Nilver Huarac.