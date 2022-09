Coldplay en Lima: todas las veces que Chris Martin dijo que Coldplay se retiraría

En su primera visita a Lima hace seis años, Coldplay dio un solo concierto. Esta vez, la banda liderada por Chris Martin ha programado dos conciertos. La demanda fue tan grande que las entradas se agotaron, y los organizadores tuvieron que abrir más zonas y ofrecer los infinity tickets para cubrirla.

Coldplay está en su auge, pero Chris Martin lleva diciendo desde el 2008 que siente que están a punto de hacer su último disco. Desde entonces, han sacado cinco y el último fue “Music of the spheres”, el cual promocionan en estos dos conciertos en Lima.

Las últimas declaraciones de Martin dicen que aún tienen para unas tres discografías más y que el 2025 finalmente dejaran de hacer música. Por eso, repasamos aquí cuántas veces el vocalista ha dicho que Coldplay se retirará.

Concierto de Coldplay estaría en los cines peruanos. Foto: composición LR/La República/YouTube/Coldplay

En el 2008, luego de “Viva la vida”

En el 2008, Coldplay sacó su aclamado álbum “Viva la vida or death and all his friends”, en la que la banda de Chris Martin trabajó con el productor Brian Eno (famoso por sus colaboraciones con David Bowie, U2 y Talking Heads).

Luego de sacar aquel disco, el vocalista declaró lo siguiente para Bang Showbiz: “Ahora tengo 31 años y no creo que las bandas deban seguir pasando de los 33. Así que estamos tratando de hacer tanto como sea posible. Hasta finales del próximo año, lo intentaremos en todos los sentidos”.

En el 2011, luego de “Mylo xyloto”

Tres años después de “Viva la Vida”, Coldplay lanzó “Mylo xyloto”, y Chris Martin reiteró sus sentimientos sobre su carrera. “Siempre siento que cada disco es el último, pero, en este momento, estoy en la etapa en la que realmente lo digo en serio. Simplemente, no puedo imaginar cómo haríamos otro, porque lo hemos dado todo”, declaró para Billboard.

En el 2014, antes de la salida de “A head full of dreams”

Se empieza a ver un patrón. Siempre que Coldplay termina de grabar un disco, Chris Martin siente que es el punto final de su carrera. En una entrevista con la BBC Radio 1, el vocalista revela un poco de su mentalidad al grabar cada nuevo disco.

“Es nuestra séptima cosa. Es como el último libro de Harry Potter o algo así. No quiere decir que no haya otra cosa algún día, pero esto es la finalización de algo. Tengo que pensarlo como si fuera el final de lo que hacemos, si no no daríamos todo de nosotros en ello”, reconoció para la radio.

En el 2016, entre discos

El período más largo que tuvo Coldplay sin sacar un disco fue de 2014 al 2019, cuando finalmente sacaron “Everyday life”. Tal vez fue por eso que Chris Martin declaró en medio de ese período lo siguiente en el programa de Zane Lowe: “Me sorprendería si hubiera otro álbum convencional de Coldplay. Siento que estamos justo donde se supone que debemos estar en este momento. Siento que este es el capítulo final de algo. Lo mantengo”.

Coldplay se prepara para concierto en Lima. Foto: Coldplay / Facebook

Eso podría haber parecido el final, pero luego Coldplay sacaría “Everyday life” y, el más reciente, “Music of the spheres”.

Sin embargo, las últimas declaraciones de Martin dan una cifra más exacta para su final. “Esto no es una broma; esto es cierto. Creo que después de 12 [discos], ese será el final de nuestro catálogo”, dijo para Absolute Radio. Luego, para la BBC Radio 2, el vocalista de Coldplay dio la primicia de que su último disco saldría el 2025 y que luego de eso solo harían tours.