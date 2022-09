Esposa de Josimar tras ampay del salsero con María Fe: “La gente no cambia”

Luego de evidenciarse que Josimar y María Fe se reencontraron en Colombia, la esposa del salsero, Yadira Cárdenas, hizo una controversial publicación en redes sociales en referencia a la infidelidad.

Hace algunos días, luego de hacerse público este reencuentro, Magaly Medina mostró unos chats en los que la empresaria cubana se mostraba muy afectada por las acciones de Josimar con su expareja, tras haberla dejado sola en Estados Unidos.

¿Qué publicó Yadira Cárdenas?

La esposa del artista peruano subió un corto video en el que dos personas analizaban el perdón hacia una infidelidad: “¿Si te engañó una vez, tú perdonarías? No. No, para qué te voy a engañar. La gente no cambia”.

PUEDES VER: Magaly desmiente a Josimar por asegurar que dejó el Perú debido a que tenía muchos contratos

El estado emocional de Yadira Cárdenas

Los amigos cercanos de la cubana enviaron una serie de conversaciones que evidencian lo triste que se encuentra a raíz del viaje que hizo Josimar.

“No solo fue engañada por Josimar, sino que también por María Fe. Yadira tuvo una conversación con ella porque estaba sospechando y María Fe le confirma que ellos no estaban juntos y nunca volvería a haber nada. Cuando ya estaban de acuerdo en verse en Colombia, ellos confabularon juntos este show”, se puede leer en uno de ellos.

Amigos de esposa de Josimar hablar con "Magaly TV, la firme". Foto: capturas ATV

Josimar habría abandonado a su esposa por María Fe

La producción de Magaly Medina notó cuando Josimar y su expareja acudieron a una emisora radial colombiana, en la que aseguran ser una pareja formal. Además, la ‘Urraca’ afirmó que María Fe vendió sus pertenencias por internet y se especula que piensa residir fuera del país.

“Lo que sabemos es que María Fe se va a España y casualmente Josimar comienza su gira en España en octubre, de repente lo va a acompañar en toda la gira europea. Donde hubo fuego, cenizas quedan”, expresó.