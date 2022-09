El matrimonio de Ethel Pozo y Julián Alexander se consolidó este sábado 10 de septiembre, pero no todo fue felicidad en este día especial. Los reporteros de “Amor y fuego” acudieron al lugar y no quisieron perderse ningún detalle sobre los invitados, la decoración, la comida y demás, sin pensar en que el novio y el personal de seguridad lo impedirían.

La boda se llevó a cabo en un amplio lugar ubicado en Pachacamac y varias figuras de la televisión peruana estuvieron presentes; sin embargo, debido al comunicado de prensa que Gisela Valcárcel envió a los medios de comunicación, ningún canal tenía permitido grabar estos momentos.

¿Qué pasó con Julián Alexander y “Amor y fuego”?

Los periodistas de Willax TV se encontraron con el esposo de Ethel Pozo y buscaron obtener alguna declaración, pero la actitud de Julián Alexander fue sorpresiva. El productor de televisión tuvo una fulminante mirada y reaccionó con mucha incomodidad.

“Loco, solo te pido un poco de respeto. Te estás parando frente a nosotros y no nos dejas caminar”, dijo al iniciar, pero el profesional continuó preguntando sobre el matrimonio. “Te repito, están en un lugar privado, no en la calle. ¿Pueden tener un poco de respeto? No tengo nada que responder. Yo no soy una persona pública. Yo no doy declaraciones”, finalizó.

Julián Alexander pide que saquen a los periodistas

El yerno de Gisela Valcárcel fue a una peluquería horas antes de la boda, y continuó incómodo con los reporteros de “Amor y fuego”, por lo que pidió que los retiren del centro comercial.