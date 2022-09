Coldplay en Lima

Luego de seis años, Coldplay volverá a cantar a estadio lleno en Perú. Entre su último concierto y las dos próximas presentaciones (el martes y el miércoles en el Estadio Nacional), han grabado el disco Everyday life (2019); después del lanzamiento se tomaron un descanso por su preocupación por el medio ambiente y el impacto que ocasionaba salir de gira. “Nos vamos a tomar un tiempo para ver cómo nuestra gira puede ser beneficiosa”, dijo Chris Martin a fines del 2019.

2016. Chris Martin en su primer concierto en Lima. Foto: difusión

Desde 1996, Coldplay ha grabado nueve álbumes de estudio, vendieron alrededor de cien millones de álbumes en el mundo y ganaron siete premios Grammy. Según los datos de Pollstar, están en el lugar número 14 de los artistas que más han generado ingresos con sus giras en las últimas cuatro décadas y “número 17 de los artistas que más boletos han vendido”.

Sin embargo, en 2021, Martin dijo en la radio BBC que Coldplay “dejaría de hacer música” en tres años. “Nuestro último álbum en forma saldrá a finales de 2025. Y creo que después de eso solo estaremos de gira. Tal vez hagamos colaboraciones, pero el catálogo de Coldplay, por así decirlo, termina”.

La gira Music of the Spheres World se trata del regreso de Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion a los escenarios del mundo y confirma que la banda es sinónimo de récords. El tour que los trae a Perú se inició el 18 de marzo y han extendido fechas hasta el 2023, confirmado 10 conciertos en Argentina y tienen como precedente una gira mundial de 122 conciertos. “Han vendido 4 millones de entradas”, difundió en agosto El País.

Los dos conciertos en Perú también estarán diseñados bajo el concepto que proponen para cuidar el medio ambiente. “Nos comprometemos a reducir las emisiones (de CO2)directas de la gira en más de un 50% en comparación con la anterior y a trabajar con nuestros proveedores para reducir sus impactos y emisiones en la medida de lo posible”, publicaron.

Previo a los conciertos, la organización señala que “la gira va acompañada de un conjunto de iniciativas. Un espectáculo alimentado con energía 100% renovable y un árbol plantado por cada entrada vendida”. Pero el tour pudo cancelarse y tuvieron que recibir un apoyo “anónimo” ha dicho Martin. “Se volvió financieramente complicado. Nunca tuvimos una gran crisis financiera. Esta fue la primera vez que hubo un punto en el que no pudimos hacer la gira”.

En su reciente disco, la banda tiene colaboraciones y fue con el sencillo ‘My Universe’ junto a BTS que se posicionó en los primeros lugares, señaló Rolling Stone. Algunas canciones parecen confirmadas en el setlist según lo que va de su gira. Cantaron Higher Power, Let somebody Go y los clásicos Yellow, Clocks, Viva la vida, Fix You y Aventure of a lifetime.

En el Estadio Nacional –donde se alista un escenario con una pasarela gigante–, ya se encuentra su público acampando para el concierto que abrirá la estrella pop Camila Cabello. La cantautora peruana Andrea Martínez será la telonera.