Brunella apoya a Gisela por bajar a Edson de la mesa: “En una boda elegante no puedes hacer eso”

El matrimonio de Ethel Pozo y Julián Alexander fue uno de los más esperados este año; por ello, la fiesta causó gran revuelo debido a los invitados y las ocurrencias que tuvieron, tales como la de Edson Dávila. El popular ‘Giselo’ se robó la atención en redes sociales tras protagonizar un vergonzoso momento con Gisela Valcárcel.

Este sábado 10 de septiembre, la popular pareja se dio el sí en el altar, pero no todo fue perfección y glamour. En la noche, Edson Dávila no midió la cantidad de alcohol que ingirió y fue el punto de enfoque durante el programa en vivo.

¿Qué le dijo Brunella Horna a Edson Dávila?

Este lunes 12 de septiembre, durante la programación de “América hoy”, Janet Barboza y Brunella Horna no dudaron en hacer hincapié en las acciones de Edson Dávila durante la boda de Ethel Pozo.

“No tiene nada de malo. Estaba divirtiéndome”, expresó ‘Giselo’, y ‘Baby Brune’ lo refutó: “No. Hay códigos en una boda tan elegante como la de Ethel y Julián”.

Sin embargo, Edson no se quedó callado: “Si hubiera sido tan elegante, no hubieras tomado tanto, hijita”. “Discúlpenme. Yo habré tomado, pero no me encerré en el baño para que se me pase”, contestó Brunella, remeciendo el set.

Janet Barboza también reprendió a Edson Dávila

En esta línea, ‘Retoquitos’ se unió a las críticas sobre la conducta que mostró el conductor de “América hoy” en la fiesta de Ethel Pozo y le dijo: “Tú no vas a un lugar si no haces algo que dé que hablar. Yo creo que lo hace a propósito”.