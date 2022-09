Gian Piero orgulloso de Nicola Porcella tras ingreso a “Esto es bacán”: “Admiro tus sacrificios”

El regreso de Nicola Porcella a “Esto es bacán” mantuvo atentos a los seguidores del show, quienes siguen al modelo desde sus inicios en “Esto es guerra”. Ante su llegada como presentador, Gian Piero Díaz no dudó en dedicarle unas emotivas palabras resaltando sus logros a través de los años.

Este lunes 5 de septiembre, Nicola Porcella sorprendió a sus seguidores al anunciar su regreso a un reality peruano que, para sorpresa de muchos, se trataba de “Esto es bacán”. Anteriormente, el modelo tuvo cierta controversia con Andrea Arana al mencionar que sí estaba dispuesto a acudir al programa de Willax TV; sin embargo, ella también le dio una cálida bienvenida en el set.

¿Qué dijo Gian Piero Díaz?

El popular ‘Pipi’ condujo “Combate”, pero conoció a Nicola Porcella en “Esto es guerra”. Ambos trabajaron juntos durante meses y crearon un vínculo; por ello, Gian Piero Díaz notó el cambio que tuvo el influencer en el transcurso de los años y los triunfos que obtuvo en México.

“He sido honesto y transparente contigo, y yo creo en las segundas oportunidades, de la capacidad del ser humano de reinventarse y crecer a partir de lo que uno tiene, porque a ti no te regaló nada nadie”, dijo al inicio Gian Piero y agregó: “Ese nivel de sacrificio de ir y venir o no dormir, es algo que admiro mucho en esta versión de Nicola porque eres más tú. La gente no se marea con la fama, solo suele cometer errores”.

Gian Piero Díaz le dedicó un mensaje a Nicolla Porcella. Foto: captura de Willax TV

Rossana Fernández también tuvo una emotiva expresión

Del mismo modo, la conductora de “Esto es bacán” congratuló a Nicola Porcella: “Te felicito públicamente por lo que estás logrando en México. Estás logrando cosas que muchos quisieran y la verdad es que te felicito. Eres motivo de orgullo para nuestro país porque has conseguido cosas que nos enorgullecen como peruanos”.

Finalmente, Nicola Porcella aceptó el cambio en su vida y resaltó que esta mejora se debe al cariño por su familia: “Creo que todos cometemos errores, pero la idea es evolucionar y aprender. En algún momento de mi vida prioricé mucho la plata y la fama antes que mi tranquilidad (...) he llegado al punto de que es más importante mi tranquilidad y la de mi familia”, expresó.