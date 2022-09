George Rubin sobre ‘cazando fakes’ de Samahara: “Fue un accidente, no tenía nada que subir ese día”

Hace unas semanas, el mundo de la farándula peruana fue desenmascarada por George Rubin, quien se encargó de analizar si las zapatillas, carteras, ropas, etc,, de algunas figuras del medio tenían una procedencia original o bamba.

El más vistoso fue el de Samahara Lobatón. El bloguero afirmó que sus calzados no eran originales. Tras esta confrontación, Rubin participó en una entrevista para Moloko Podcast, en la que contó qué lo motivó a hacer este tipo de contenido.

“La verdad, eso fue un accidente. Nosotros estábamos en la tienda y no tenía nada que hacer, no tenía ningún contenido para subir ese día. Y dije: ‘¿De quién le puedo hacer?’. Y mi pata me dice: ‘Oe, ¿y la hija de Klug? Yo la he visto usando fake’”, explicó en dicho espacio.

Posteriormente, recordó lo que siempre trata de transmitir en sus videos al adquirir una zapatilla, ya que no todos tienen los medios suficientes para pagar los precios de la propia marca.

“Todo comenzó así. Nunca fue para humillar a la persona. Siempre digo en todos mis videos que uno tiene la posibilidad de comprar lo que quiera. Si quieres comprar original, compra, (aunque) acá la gente lo ha normalizado y en realidad está mal. Pero ¿quién soy yo para juzgar a las personas? Siempre hay gente que se pica, a la que le duele y se molesta”, añadió.

¿Quién es George Rubin?

George Rubin es un joven peruano que empezó a subir su propio contenido en su cuenta oficial de TikTok (notoriousgeorge_) en el año 2020. Desde sus inicios, ofreció contenido de zapatillas, desde reviews, consejos, fechas de lanzamiento, o simplemente algunos clips mostrando su colección de pares exclusivos.

Por su gran conocimiento en los sneakers, ha ganado cierta popularidad en el medio al ser capaz de descifrar si artículos rotulados con marcas reconocidas, como Nike, Adidas, Dior, Gucci, Louis Vuitton y demás, son bambas u originales.