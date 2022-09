¿Por qué Corazón Serrano dejó de contratar a cantantes menores de edad?

Corazón Serrano se ha convertido en una de las agrupaciones de cumbia más exitosas del país y también es muy pedida en otras naciones de la región. Sin embargo, hasta hace unos 10 años, la orquesta sanjuanera no había logrado despegar en Lima. Cuando se presentaban en la capital, solo era para su público norteño. La realidad ahora es distinta.

En una larga conversación con el youtuber Carlos Orozco, el productor musical Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano, contó que variar su estilo musical ayudó a posicionar al grupo sanjuanero en Lima, además de la incorporación de nuevas voces femeninas.

Al inicio, Corazón Serrano solo tenía en su delantera a Yrma Guerrero y Edita Guerrero, quien falleció el 1 de marzo de 2014 en pleno auge de la agrupación cumbiambera. Luego decidieron incorporar a Lesly Águila, Thamara Gómez y Estrella Torres; cuando las tres eran menores de edad.

Estrella Torres, Lesly Águila y Thamara Gómez fueron las primeras cantantes de Corazón Serrano que fueron contratadas cuando eran menores de edad. Foto: Corazón Serrano/Facebook

La incorporación de voces juveniles ayudó al crecimiento de Corazón Serrano a nivel nacional. Sin embargo, una mala experiencia hizo que los dueños de la orquesta de Pacaipampa no volvieran a contratar a artistas menores de edad. ¿Qué pasó?

Su peor momento

Edwin Guerrero Neira se refirió al mal momento que pasó hace unos años cuando las autoridades peruanas observaron los contratos que tenían con Lesly Águila, Thamara Gómez y Estrella Torres; a raíz de una denuncia pública de la mamá de Karla Sofía Rodríguez, quien había participado de un casting nacional, pero que se quejó porque solo le querían pagar 750 soles al mes.

En su charla con Orozco, el intérprete de “Solo solito” reconoció que no actuaron de la mejor forma con Karla Sofía, puesto que no le explicaron bien cómo era el proceso de selección de la ganadora del casting. Según el músico, el error de comunicación generó malos entendidos.

“El error nuestro no fue no explicar cómo era el formato final de la que quedaba. Quedaron dos chicas y el producto final era en la presentación en vivo, si funcionaba o no. Pero no lo explicamos de esa manera. Al final se decidió con nuestros asesores que (Karla Sofía) aún no estaba preparada. Luego vino un problema porque se sintieron ofendidas. Yo le doy la razón a ella, no quiero defenderme; pero no hubo una buena comunicación”, manifestó Edwin Guerrero.

El piurano aseguró que ese supuesto malentendido con Karla Sofía generó otros problemas adicionales. Por eso decidieron no volver a contratar a chicas de menos de 18 años. “Se hizo un problema grande y nos observaron al resto de cantantes porque también eran menores de edad, a pesar de que tenían contratos de trabajo con los padres. Nos pusieron una multaza. Los contratos quedaron invalidados y la mayoría aprovechó para irse”, añadió el productor de Corazón Serrano, en referencia a las renuncias consecutivas de Lesly Águila y Estrella Torres.

El último casting

La última incorporación de Corazón Serrano se dio el año pasado, en un casting que se realizó en un programa de televisión y que duró varias semanas. Tras probar a varias cantantes, Edwin Guerrero Neira anunció que la ganadora fue Kiara Lozano, natural de Tarapoto.

Además de enfocarse en el talento de las aspirantes que se presentaron en “En boca de todos”, Guerrero Neira —aparentemente— también habría pedido que las concursantes sean mayores de 18 años para no repetir su mala experiencia.

La elección de Kiara Lozano fue una buena decisión, ya que la joven ha conseguido cosas importantes en el grupo. Además de hacerse viral en México por un video de Tiktok y lograr más seguidores para la orquesta, la artista goza de gran popularidad en YouTube porque sus canciones son de las más vistas en el canal de la agrupación que se fundó hace 29 años.