Leslie Moscoso ya es abogada y verá casos de familia ad honorem: “Creían que era ‘hueca’”

Una profesional más en la farándula. Leslie Moscoso se hizo conocida por su presencia en programas humorísticos o aparecer frente a cámaras como parte de alguna polémica. Sin embargo, en esta ocasión, la modelo no es punto de enfoque por esos motivos, sino por haber culminado la carrera de Derecho.

Leslie Moscoso logró graduarse al finalizar el año 2021, a pesar de cursar varios ciclos durante la pandemia, demostrando así el esfuerzo que hizo para consolidar su profesión. Por ello, se mostró contenta al hablar de sus planes a futuro.

¿Qué dijo Leslie Moscoso?

Durante una entrevista con “La banda del chino”, Leslie Moscoso relató cómo fueron sus inicios en la Universidad San Juan Bautista y qué dijeron sus compañeros de clase al verla ingresar al salón. Ahora que ya culminó sus estudios, la modelo les envió un mensaje a quienes no creyeron en ella.

Leslie Moscoso celebra su graduación con emotivo mensaje. Foto: Leslie Moscoso/ Instagram

“En el primer ciclo éramos 53 y solo hemos llegado a la graduación 13 alumnos. Una de ellas, que se hizo muy amiga mía, me confiesa que cuando yo llegué al aula, por primera vez, todos pensaron que yo era ‘hueca’, que no iba a estudiar”, dijo al iniciar, recordando sus épocas de estudiante.

Posteriormente, tuvo palabras hacia ellos: “Saludos para los que todavía no acaban. Les falta un ciclo todavía. La ‘hueca’ ya acabó. Por favor, apúrate”.

Leslie Moscoso inaugura centro de conciliación

Ella llevó al programa hasta su lugar de trabajo, en el que se asoció con otro abogado para comenzar esta fase de su vida. Asimismo, contó cómo puso en marcha su pasión por la defensa del ciudadano.

“Tengo historias muy cercanas de mujeres, madres solteras, que no pedían ni exigían un sol al padre. Cuando yo hablaba con ellas me contaban que tenían vergüenza. Está bien, sola puedes sacar adelante a tu hijo, pero por qué no exigir el derecho de tu hijo, son los derechos que le corresponden”, contó.

“Cuando empiezo a investigar más a fondo y a ver casos sociales, es donde me enamoro de la carrera de Derecho”, finalizó.