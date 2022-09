El grito rebelde de Billy Idol estremeció Lima

El mítico cantante británico-estadounidense e ícono del pop-rock, Billy Idol, ofreció el domingo su primer concierto en Lima en el Arena Perú.

Al sonido de la intro del sencillo que escribió con Tony James en 1981, el cantante de 66 años apareció en escena vestido con casaca de cuero negro, polo y pantalones del mismo color, y abrió el show con ‘Dacing with myself’. “Lima, let’s fucking dance” (Lima, vamos a bailar, ¡carajo!), saludó a los fans que habían esperado por casi cuatro décadas para verlo y escucharlo en vivo.

Tocó el turno de ‘Cradle of love’ y Billy Idol volvió a conversar con el público: “It’s lovely to be here tonight. Were gonna rock” (es encantador estar aquí esta noche. Vamos a rockear).

Míticos. Billy Idol en perfecta dupla con Steve Stevens. Foto: difusión

El primer guitarrista de la banda, Steve Stevens, uno de los mejores de todo el mundo, encendía al público con sus acordes. Era la compañía perfecta para Idol y el deleite de los cientos de fans.

Luego de interpretar ‘’Flesh for fantasy’', como si se tratara de un viaje en el tiempo, llegaron los temas ‘Cage’, ‘Speed’,’Give me what I need’ y ‘Bitter Taste’, una reflexión sobre el accidente en motocicleta que sufrió en 1990 y en el que por poco pierde la pierna.

Siguió la balada con coro en francés ‘Eyes without a face’, ‘Mony Mony’ (Don’t stop), ‘Running from the ghost’, ‘One hundred punks’, ‘Blue highway’, ‘Rebel yell’, Born to lose’ (versionado de The heartbreakers) y ‘White wedding’.

Sobre el final, vestido con un saco negro y el pecho expuesto, Billy Idol portó la bandera del Perú y agradeció. Faltaban tres minutos para las 10:30 p. m. y el público arengó su nombre, cual hinchas de la selección. ‘’Olé, olé, olé, olé, Billy, Billy’'.