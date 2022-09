Chris Rock insulta a Will Smith y minimiza burla a Jada Pinkett: “La broma más inocente que conté”

Pasaron varios meses tras la bofetada que Will Smith le dio a Chris Rock en defensa de su esposa, Jada Pinkett; sin embargo, a pesar de sus disculpas públicas, el presentador tuvo duros calificativos hacia el actor, lo que deja entrever que no lo ha perdonado.

Durante una entrevista con Dave Chapelle, Chris Rock dio a conocer su opinión sobre el protagonista de “Rey Richard” y se pronunció por primera vez a la burla que hizo sobre Jada Pinkett en los Premios Oscar 2022.

¿Qué dijo Chris Rock sobre la reacción de Will Smith?

Durante su programa en Liverpool, Dave Chapelle le consultó si la bofetada del intérprete del “Príncipe del rap” le había dolido y Chris Rock no dudó en arremeter contra el actor.

“Maldita sea, el hijo de p*** me golpeó por una broma de m***, la broma más inocente que he contado”, relata Daily Mail. Por otro lado, también se refirió a la vida privada de Will Smith: “Dio la impresión de ser una persona perfecta durante 30 años, pero se arrancó la máscara y nos mostró que es tan feo como el resto”.

“Cualesquiera que sean las consecuencias. Espero que no se vuelva a poner la máscara y deje respirar a su verdadero rostro”, finalizó.

Will Smith se disculpa en los Premios Oscar 2022 tras golpear a Chris Rock por burlarse de su esposa. Foto: Composición LR / Instagram / TNT.

Chris Rock no acepta conducir ceremonia de los Oscar 2023

El actor hizo un monólogo en Arizona Financial, el cual ha llenado el lugar en cada fecha. La información que dio Chris Rock fue sorpresiva; por ello, el diario Arizona Central lo publicó.

Según el medio, el humorista rechazó la propuesta para conducir un año más en la ceremonia de los Oscars. Es decir, Chris Rock no estará presente en el escenario para el 2023.