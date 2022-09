Jane Fonda: “Soy una privilegiada en todo esto”

“Es un tipo de cáncer muy tratable con un índice de 80% de supervivencia, así que he tenido suerte”, así describió su diagnóstico, Jane Fonda. La mítica actriz utilizó su cuenta de Instagram para comunicar que tiene un linfoma no Hodgkin y que viene dando batalla a la enfermedad con un tratamiento de quimioterapia de seis meses. “Estoy manejando bastante bien los tratamientos y, créanme, no dejaré que nada de esto interfiera con mi activismo climático”.

Como actriz tiene una larga carrera en el cine y la televisión, y como activista ha sido detenida por la policía en más de una ocasión por protestar contra el cambio climático -las fotos del 2019 frente al Congreso de Estados Unidos se viralizaron- y siempre ha estado dispuesta a opinar de política, por eso reconoce sus privilegios para dar batalla al cáncer. “Tengo mucha suerte porque tengo seguro médico y acceso a los mejores profesionales sanitarios y tratamientos (…) Casi todas las familias en Estados Unidos se han enfrentado al cáncer alguna vez y muchas de ellas no han recibido la garantía del cuidado médico que yo disfruto, lo cual no me parece justo”, dice Fonda quien también es millonaria por sus acciones en empresas como Time Warner.

El linfoma no Hodgkin “es un cáncer que comienza en los glóbulos blancos llamados linfocitos que forman parte del sistema inmunitario del cuerpo”. Fonda ha señalado la importancia de hablar de las causas del cáncer y también ha querido remarcar su compromiso con las causas que defiende.

La ganadora de dos Oscar —y nominada en siete ocasiones— es hija del actor Henry Fonda. A sus casi 85 años, es imagen de una campaña de ropa deportiva y una de las estrellas de Hollywood con más compromiso político. La actriz, a los 34 años, llegó a enfrentarse al Gobierno de los EE.UU. por la Guerra de Vietnam.

Según detalla Forbes, su fortuna está valorizada en 200 millones de dólares. “Podría tener mucho más si no ayudara con millonarias donaciones para salvar las ballenas, para evitar los embarazos adolescentes o en una fundación para proteger los valores de la democracia”, señala ABC de España.

El fin de semana, con un selfie vistiendo una chaqueta roja, la actriz y activista eligió comunicar su nueva batalla . “Mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero compartir. Me diagnosticaron linfoma no Hodgkin y ya comencé los tratamientos de quimioterapia. Debemos hablar mucho más, no solo sobre las curas, sino también sobre las causas para que podamos eliminarlas. Por ejemplo, la gente necesita saber que los combustibles fósiles causan cáncer. También lo hacen los pesticidas, muchos de los cuales se basan en combustibles fósiles. El cáncer es un maestro y estoy prestando atención a las lecciones que me depara. Una cosa que ya me ha mostrado es la importancia de la comunidad, de hacer crecer y profundizar la propia comunidad para que no estemos solos. Y el cáncer, junto con mi edad, definitivamente enseña la importancia de adaptarse a las nuevas realidades”.