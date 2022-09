Juliana Oxenford sobre la convivencia con su esposo, Milo: “A veces, me dice para tomar terapia”

Juliana Oxenford se caracteriza por sus controversiales opiniones sobre personajes públicos, pero, en esta ocasión, la periodista no solo habló de ellos, sino también acerca de su vida privada. La conductora causó sorpresa al referirse a su esposo, Milovan Radovic, con quien retomó una relación hace algún tiempo.

Durante una entrevista con Infobae, la mujer de prensa dio a conocer cómo es su vida junto al gerente de la productora Kubrick y qué problemas tienen en cuanto a la convivencia.

¿Qué dijo Juliana Oxenford sobre Milovan Radovic?

Al inicio de la entrevista, la figura de ATV contó que ella prefiere hacer las tareas del hogar, así como encargarse del cuidado de sus hijos. Sin embargo, recalcó qué él también la apoya.

“Mi esposo es independiente, nos apoyamos, pero yo soy una mamá gallina, decirte que Milo hace lo mismo que yo sería mentirte. No quiere decir que él no pueda hacer las cosas o no lo haya hecho antes, pero prefiero hacerlo yo (risas). Yo hago el cambio de pañal, yo voy al cumpleaños de los amiguitos, soy la que compro el regalito, la que saca cita con el médico, la lleva, todo lo hago yo”, dijo.

Juliana Oxenford y Milovan Radovic se casaron el 1 de diciembre de 2018. Foto: composición LR/@JulianaOxenford/Instagram

¿Cómo es la convivencia entre ambos?

Por otro lado, mencionó que este tema es “difícil” con Milovan Radovic: “Es muy complicada la convivencia. Tenemos personalidades muy diferentes, es maravilloso y complicado a la vez, hay mucha admiración entre nosotros. Es difícil. Él a veces me dice para tomar terapia, a veces entramos en cura de silencio por 10 días, o digo ‘me separo’ (ja, ja, ja), pero se soluciona, porque el amor está, que es lo más importante”.