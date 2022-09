Lucía de la Cruz es una de las cantantes criollas más queridas del Perú. Además de hacerse famosa por su potente voz, en ‘Chollywood’ también la conocen por su irreverente forma de expresarse, pues siempre ha sido directa con sus comentarios. No obstante, uno de sus momentos más activos en la farándula fue cuando estuvo con Luisito Caycho, con quien contrajo matrimonio.

La relación de la artista con Caycho es una de las más recordadas por los peruanos, pues protagonizaron diversos momentos románticos, así como peleas que se emitieron en televisión nacional. A continuación te contamos por qué terminaron y cómo fue su divorcio.

¿Por qué Lucía de la Cruz y Luisito Caycho terminaron?

En 2011, la cantante criolla y el ahora barbero tenían un sólido romance, por lo que para dar un paso más allá, decidieron casarse y, poco tiempo después, celebraron su boda en un ceremonia civil frente al entonces alcalde del Callao, Juan Sotomayor. En aquella época, Luisito tenía 22 años y la artista, 58.

Aunque ambos se declaraban su amor en público y se convirtieron en la pareja más popular de la época, su amor llegó a su fin pocos años después, pues en abril de 2014 anunciaron que su matrimonio terminó y firmaron su divorció ante las cámaras de Latina, en el set de espectáculos conducido por Karen Schwarz.

Según indicó el barbero, la razón por las que el romance con la artista criolla terminó fue porque estaba cansado de que lo señalaran como el ‘esposo de Lucía’. Además admitió que le “falló” a la cantante y que se “dejó guiar por su edad y porque es joven”. En esa línea, destacó que no se arrepiente de haberse casado con ella, pero con el paso del tiempo se presentaron muchos problemas en su relación.

“Si me divorcio de ella es porque tiene derecho a ser feliz y yo tengo derecho a ser feliz. Y su felicidad, va a ser mi felicidad. Y mi felicidad va a ser su felicidad”, comentó Caycho en el programa de espectáculos.

Finalmente, ambos se desearon lo mejor y Lucía de la Cruz le dijo que “tenía derecho a ser feliz y derecho a volverse a casar”. También recalcó que ella había decidido divorciarse hace mucho tiempo y que, a pesar de que su separación, siempre le tendría cariño.

¿Qué fue de la vida de Luisito Caycho?

Después de terminar su relación con la cantante criolla, Caycho se fue a España en busca de un futuro mejor. Sin embargo, pasó duros momentos para sobrevivir en ese país.

Durante una entrevista reveló que sus primeras noches en el viejo continente fueron las más difíciles. (Foto: Captura YouTube / Rosario Victorio)

“Allá cantaba, salía en televisión, ganaba plata. Tenía todos los lujos. Y venir a un país nuevo a comenzar de cero es muy duro. He limpiado baños, he salido a las playas a vender comida”, expresó Luisito para el portal Instarándula.

A pesar de que pasó por muchas dificultades, logró trabajar como cantante de una orquesta en el país europeo, y también estableció su propia barbería.

En julio de 2021, el exesposo de Lucía de la Cruz anunció que se convertiría en padre: “Te has hecho esperar. Yo he venido de gira de Madrid, le hablé y me esperó… Esperando a mi retoño, al ‘Chamaquito’. Quiero decirte que te amo con toda mi alma, Luis Gerad, que siempre a pesar de todo voy a estar contigo, apoyándote en las buenas y en las malas. Estamos esperando que llegues ya”, indicó el cantante a través de Instarándula.

¿Lucía de la Cruz y Luisito Caycho volverán?

En una entrevista brindada al diario El Popular, la cantante criolla reveló que se encontró con su expareja en Europa y este le propuso matrimonio.

Descubre en esta nota a qué se dedica Luisito Caycho actualmente. Foto: El Popular

“No les puedo contestarles nada sobre ese tema (la propuesta de matrimonio), porque en verdad no quiero ni contestarlo. Ya habrá oportunidad de que Luis converse con ustedes”, declaró.

Lucía de la Cruz también detalló que aún no está segura de contraer nupcias nuevamente con Luisito Caycho.

“Le dije que ese tipo de propuestas hay que pensarlas al millón, de la noche a la mañana no se puede decidir algo que es delicado, sobre todo porque ya hemos tenido una relación y un matrimonio, así que no me gustaría repetir el mismo plato”, señaló para Trome.