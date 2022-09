‘Gato’ Cuba: abogado revela qué problema tendría el futbolista si tuviese un hijo con Ale Venturo

La presunta llegada de un hijo entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo a dado lugar a una ola de especulaciones sobre el tema, ya que se daría en medio de un problema legal entre el futbolista y Melissa Paredes. Varios conductores de espectáculos dieron a conocer su opinión sobre el tema, pero la información de un abogado llamó la atención de los televidentes.

Los medios de comunicación iniciaron las especulaciones sobre el embarazo de Ale Venturo a raíz de las declaraciones de Magaly Medina. Posteriormente, se filtraron algunas fotografías de la empresaria en las que se puede visualizar una pronunciada pancita que evidenciaría llegada de un nuevo integrante de la familia.

¿Qué problema legal afrontaría Rodrigo Cuba?

Este viernes 2 de setiembre, “Amor y fuego” emitió una nota en la que un abogado especializado en familia informó sobre el tema legal que deberá afrontar Rodrigo Cuba si fuese verdad el embarazo de Ale Venturo.

El Dr. Carlos Allani contó que los hombres sí pueden reconocer a sus hijos si los tuvieran fuera del matrimonio, pero en el caso de las mujeres, no es así. “Cuando están casadas” el hijo que esperan le pertenece al esposo.

Finalmente, aclaró la modificación de la norma en el año 2016, en la que “un tercero puede reconocer un hijo dentro de un matrimonio, si es que el padre no se opone”.

¿Cómo reaccionó la expareja y aun esposo de Ale Venturo?

Finalmente, la reportera del mencionado programa le preguntó a Daniel León qué opina sobre el tema legal si se confirmara el embarazo de Ale Venturo y él respondió: “Yo no sé bien los problemas que podría traer eso. Me imagino que algo debe haber, pero yo ya he conversado con Alexandra y no tengo ninguna intención de buscarle tres pies al gato (…) Buena vibra para Rodrigo y Alexandra que tengan un hijito lindo y saludable”.