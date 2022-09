Ricky Santos: el imitador chileno que se fue de Perú para probar suerte en su país con su propia voz

El cantante chileno Ricky Santos intentó alzar la copa en más de una oportunidad en nuestro país. Primero lo intentó como imitador de Ricky Martin sin éxito, luego probó suerte como el doble de Luis Miguel, personaje con el que llegó a una final de temporada el 2018. También intentó triunfar con su propia voz en el programa “Los cuatro finalistas”. Sin embargo, nunca pudo lograr su cometido.

Lo que sí logró Ricky Santos en nuestro país fue encontrar el amor. El chileno se enamoró de la bailarina peruana Lisette Martell, cuando ambos trabajaban en Latina. Luego tuvieron una hija, que tuvo complicaciones en su salud. Posteriormente, se fueron a vivir en Chile y decidieron llegar al altar. Ahora ella es su representante y ha estado con él en los buenos y malos momentos.

No se rindió

Ricky Santos no se dio por vencido y regresó a su país para mostrar su talento como imitador. En “Yo soy Chile”, el cantante sorprendió a los miembros del jurado como Myriam Hernández, Antonio Vodanovic y Cristián Riquelme y logró quedarse en el programa por varias semanas. Sin embargo, la gloria le fue esquiva en esa temporada, donde compartió escenario con los imitadores peruanos de Emmanuel, Julio Iglesias y José Feliciano.

Santos volvió a intentarlo en una nueva temporada de “Yo soy Chile”. Sin embargo, abandonó el programa para viajar a México y probar suerte en la primera temporada de “El Retador” como imitador de Ricky Martin, que tuvo como jurado a Itatí Cantoral, Lucero y Manuel Mijares. Pese a los buenos comentarios, no pudo contra su contrincante Karla Delfín, quien ganó la competencia por su capacidad para imitar múltiples voces.

En el espacio de Televisa México, donde Ricky confesó que abandonó ser policía por la música, recibió muy buenos comentarios. “Ricky, me gusta mucho lo que haces (...) oí a un gran cantante. Tienes un sello tuyo. No abandones esa parte. No solo hagas la imitación de Ricky (Martin), porque tú eres un cantante. Tienes mucha afinación, gran manejo de tu voz, unos agudos muy buenos y mucha facilidad de interpretar”, dijo la intérprete de “Sobreviviré”.

Talento Rojo

Ricky Santos, natural de Osorno, volvió a la competencia este 2022, pero ahora decidió probar suerte con su propia voz. Por eso se presentó en el programa “Talento rojo” y logró pasar a la gran semifinal con la canción “Feeling good”, de Michael Bublé, pero hasta esa etapa nomás quedó.

“Ricky, de todo lo que has hecho en el tránsito del programa, me parece que esta es tu mejor presentación. El empeño que le estás poniendo es fabuloso”, dijo el chileno Luis Jara que forma parte del jurado de “Talento rojo” junto a su compatriota Nicole y la modelo venezolana Catherine Fulop.

La gran oportunidad

Si algo caracteriza a Ricky Santos es su constancia. Por eso, este año se animó también a participar “El retador”, programa de Mega TV al que llegó a la gran final que se realizará este viernes 2 de septiembre. Esta noche, el chileno se enfrentará a Juan David y a la campeona Lilia Correa.

El cantante de 29 años, pasó directamente a la gran final de “El Retador” tras cantar “Feeling good” conquistó al jurado integrado por Myriam Hernández, Marcelo Apolino y Álvaro Rudolphy. Los que dieron el voto de confianza a Ricky Santos fueron los dos primeros mencionados.

“Estoy muy contento y agradecido. Quiero tomar estas palabras para dedicarles al público, que es por quien uno trabaja día y noche, porque son ustedes los que nos hacen sentir vivos y son ustedes los que nos hacen trabajar durante todo el año. No tenemos ni vacaciones porque para eso somos artistas y trabajamos para ustedes. Gracias también a todo el equipo por confiar en mi trabajo, a los grandes artistas que hay en Chile, a los miembros del jurado que son personas que respeto y admiro muchísimo y que me han enseñado bastante y les tengo un cariño gigantesco. Soy finalista por fin”, manifestó Santos.

Además de competir por el premio de 15 millones de pesos (18.000 dólares), el ganador o ganadora representará a Chile en “El Retador” de Televisa México y Univision Estados Unidos.