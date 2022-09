Luego de viralizarse la fotografía de Carlos Álvarez y Jorge Benavides, usuarios recordaron a Carlos Vílchez. El portal Instarándula publicó una antigua entrevista en la que Milagros Leiva asegura que la popular ‘Carlota’ renunciará al programa de JB si el líder de “El cartel del humor” regresaba como parte de la producción.

A inicios del año 2000, Jorge Benavides y Carlos Álvarez se consagraron como la principal dupla que proveía comicidad a los televidentes peruanos. Tiempo después, los productores se distanciaron debido a un malentendido, pero ahora parecen trabajar en un nuevo proyecto junto a Ney Guerrero.

¿Qué se dice sobre Carlos Vílchez?

A través del portal Instarándula, Samuel Suárez publicó una fotografía enviada por sus seguidores; sin embargo, fue la descripción que sorprendió en esta descripción. “Tras la fotito de Jorge Benavides y Carlos Álvarez, el tío Vílchez se vuelve tendencia. Al parecer, este no soportaría trabajar al lado del posible jale de ATV”, se puede leer en la imagen.

Samuel Suárez cree que Carlos Vílchez no quiere trabajar con Carlos Álvarez. Foto: @instarandula/Instagram

¿Cómo reaccionó Carlos Álvarez?

Samuel Suárez recordó a sus seguidores una entrevista de Carlos Álvarez con Milagros Leiva, en dónde el cómico afirmaba lo siguiente: “Sobre ese punto no tengo ningún comentario, ninguno”, dijo, refiriéndose a Carlos Vílchez y prosiguió hablando sobre Jorge Benavides: “No se trata de amistarme o no. Nos hemos acercado, me invitó a su programa y yo fui. Salió un buen sketch y tuvo un buen índice de sintonía”.

Finalmente, el humorista habló sobre la posibilidad de trabajar juntos: “Me gustaría. Lo conversamos hace dos meses. Soy profesional y me gusta que las cosas salgan bien. No le guardo rencor a nadie, si me lo tienen a mí, mala suerte, qué voy a hacer”.