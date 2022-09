La cocina de don Loro: el éxito de ‘Pepe, el popular Rocky’

Comer y reír son dos de los más grandes placeres de la vida. Eso lo sabe muy bien el reconocido cómico ambulante ‘Pepe, el popular Rocky’, quien creó La cocina de don Loro, un exitoso segmento de su canal de YouTube donde prepara variados platillos mientras bromea con sus amigos.

Gracias a la acogida de esa sección, el último 29 de agosto llegó a los 100.000 suscriptores y para celebrar planea hacer un show a fines de septiembre junto al cómico el ‘Chino risas’.

“Con este último logro me siento muy feliz y agradecido con la gente que me sigue, yo me debo a ellos. Mi esfuerzo siempre será para que puedan pasar un momento divertido”, indicó para La República.

'Pepe, el popular Rocky' estuvo en el exitoso programa “El show de los cómicos ambulantes” de Frecuencia Latina. Foto: Dailymotion

Antes de que el público decidiera llamarlo ‘Pepe, el popular Rocky’, sus padres lo bautizaron como José Luis Castillo López. Nació en la ciudad de Chimbote, en la región Áncash, un 3 de mayo de 1967.

Aunque no recuerda la primera vez que rió, sí sabe cuál fue la primera vez que hizo reír. Fue en la plaza de armas de Chimbote. “Era un grupo grande de gente, todos disfrutaron, pero a la hora de pagar se fueron”, dice. Empeñoso, lejos de desanimarse pensó: “Si no han querido colaborar, seguro mis chistes no son tan buenos; voy a mejorar”, recuerda.

Unos años después, ese grupo de personas se convirtió en miles que se reunían frente a la pantalla chica para escucharlo en el programa “El show de los cómicos ambulantes” de Frecuencia Latina (hoy Latina Televisión).

¿Cómo nació el apodo ‘Pepe, el popular Rocky’?

El momento cumbre llegó en “La pelea del siglo”, en el talk show peruano Maritere. Allí nació su apodo. Él, junto con Marcos, el ‘Virolo’, simularon una pelea de box en la cual ‘Pepe’, salió ganador.

“Antes de vencer yo había caído y fue entonces que el público empezó a corear ‘Rocky, Rocky’, y el cómico Jofre Vasquez, que hacía de presentador, me decía: ‘Levántate el público te reclama, Rocky”, comenta. Después de ese evento, fue reconocido como ‘Pepe, el popular Rocky’.

Y, al igual que ese día, volvió a levantarse muchas veces más a pesar de los momentos tristes que ha tenido que enfrentar, como la muerte de dos de sus hijos o la de sus padres.

“Al día siguiente que mi mamá falleció, yo tenía una presentación en un penal. Nadie me iba a pagar, yo fui porque los reos me habían llamado. Cumplí con mi palabra y les hice un show, a pesar de lo triste que estaba. Ya al final les conté que había fallecido mi madre”, detalla.

La cocina de don Loro

De hecho, fue su madre quien le enseñó a cocinar. “Mi mamá nos decía: ¿Quieren comer? pues cocinen” recuerda entre risas. Así, desde pequeño cocinaba diversos platillos teniendo como gran referente a su progenitora, quien gozaba de una increíble sazón.

Ya de grande, ‘Pepe, el popular Rocky’ añadió un ingrediente más a la preparación: la comedia. Así, nació La cocina de Don Loro, un segmento en su canal de YouTube donde realiza variadas recetas económicas.

El cómico más humilde de todo el Perú

'Pepe, el popular Rocky' realiza obras de caridad y entrega productos de primera necesidad a familias que pasan por un problema económico. Foto: captura vídeo - Pepe Rocky

En su canal también pública las obras de caridad que realiza. En toda su trayectoria ha ayudado con víveres o recaudando donaciones para familias que tenían problemas económicos.

“Si yo gano, por ejemplo, un sol, ¿por qué no puedo compartir la mitad con la gente? Yo he sido muy pobre, sé lo que es eso, por eso ahora me dedico a ayudar a los que no tienen aquí en Chimbote y en otros departamentos que visito”, detalla.

Humilde, gracioso, seguro y achorado. En ese orden. Así lo reconocen sus fans, quienes lo llaman ‘El cómico más humilde de todo el Perú’. Sin duda, este es un ‘Rocky’ que no da pelea. No lleva guantes de box. Lo único que carga con él es su humildad y el enorme cariño de todos los peruanos.