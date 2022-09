Agua Marina, Brunella Torpoco y más artistas peruanos que han sido víctimas de extorsión

La reactivación del mundo del espectáculo se dio con fuerza este año. La mayoría de los artistas peruanos logró retomar sus actividades artísticas. Sin embargo, el cobro de cupos por parte de bandas organizadas también ha aumentado y cada vez más famosos han visto afectada su seguridad.

El pasado domingo 28 de agosto, los integrantes de la agrupación Agua Marina sufrieron momentos de terror en la ciudad de Trujillo cuando unos desconocidos detonados un fuerte explosivo en la parte trasera del escenario donde estaban ofreciendo un concierto, en el marco de celebraciones por sus 46 años de trayectoria.

Si bien los primeros informes indicaron que se trató de un presunto atentado, José Quiroga Querevalú, el director de Agua Marina, cree que el ataque tuvo como objetivo que el concierto no se lleve a cabo, por lo que el hecho fue denunciado. En tanto, las autoridades no descartan que se trataría de una extorsión.

No todo quedó allí. Al día siguiente, la mañana del lunes 29 de agosto, los integrantes de Agua Marina sufrieron el robo de sus pertenencias, por parte de 12 delincuentes provistos con arma de fuego, cuando se encontraban dentro del bus de la orquesta, en el tramo Bayóvar, en la carretera que desvía la Panamericana hacia Sechura.

Grupo 5 y Armonía 10

Además de Agua Marina, otras dos agrupaciones importantes de cumbia también fueron víctima de extorsión. Quien salió a hablar del tema fue Elmer Yaipén, uno de los líderes de Grupo 5. El norteño aseguró que recibió amenazas de muerte por parte del peligroso extorsionador José Luis Torres Saavedra, conocido como ‘El Burro’, recluso del penal de Challapalca (Puno). Este le mandó mensajes de texto para que le den una “colaboración económica”.

Elmer Yaipén también reveló que el fallecido Walther Lozada Floriano recibía amenazas cuando era director de Armonía 10. Según Harry Gordillo, corresponsal de Correo Chiclayo, el piurano tuvo que cambiar de domicilio por su seguridad y la de su familia, pues le exigían fuertes sumas de dinero.

Brunella Torpoco

Uno de los casos más sonados de extorsión tuvo como protagonista a Brunella Torpoco, quien hace unos meses decidió retirarse de los escenarios tras denunciar ser víctima de extorsión por cobro de cupos. Como se recuerda, los delincuentes atentaran contra ella en dos ocasiones: en la puerta de su domicilio y contra su auto en el Callao.

En aquella ocasión, sus colegas Daniela Darcourt, Tony Rosado, Paula Arias y Toño Centella no dudaron en enviarle mensajes de apoyo. Ante esto, la salsera decidió retornar a los escenarios. “Mi público me pide y voy a regresar por ellos y porque por mis venas respiro música. Me he presentado en varios escenarios fuera de nuestras fronteras, pero mi tierra es mi tierra”, sostuvo la intérprete de “Honda” en un comunicado.

Brunella Torpoco tuvo que alejarse de la actividad musical por la seguridad de su familia. Foto: Instagram

Leonard León pidió denunciar

A inicios del año, el cantante de cumbia Leonard León reveló que tuvo que presentar su denuncia en la Dirincri de San Miguel porque lo estaban extorsionando con una fuerte suma de dinero para dejarlo tranquilo. “Hace tres días estoy recibiendo mensajes a mi número personal. No sé cómo lo han conseguido, pero estoy recibiendo amenazas y me dicen que conocen mis movimientos. Están amenazando a mi familia, directamente a Olenka. Mencionan a sus padres y conocen el auto en el que me movilizo, porque tienen la placa”, detalló el cumbiambero a La República.

León aprovechó para recomendar a sus fans a denunciar este tipo de delito. “Esto no puede pasar, porque estamos viviendo una inseguridad y tenemos que denunciar este tipo de hechos. Muchos pensarán que los artistas tenemos dinero, por eso nos hacen este tipo de amenazas, y lo que no saben es que no estamos trabajando al 100% y la estamos luchando poco a poco, aún más con las restricciones por la pandemia”, acotó el exintegrante de Grupo 5.

Yarita Lizeth

La cantante puneña Yarita Lizeth, quien está en el mejor momento de su carrera, también ha sido víctima de extorsión. Hace unos años, la popular artista folklórica aseguró que sujetos desconocidos la llamaban para pedirle fuertes cantidades de dinero a cambio de no atentar contra su vida. “Ya se ha hecho costumbre las llamadas, las tengo grabadas, por lo general llaman a mi hermano y le dicen ‘Tienes que darme dinero, si no a tu hermana la vamos a bajar’ y feas cosas. En un inicio teníamos miedo, pero ahora estamos curtidos. Ya hice las denuncias, cualquier cosa que me llegara a pasar, ahí está todo”, dijo Yarita a Radio Karibeña.

Cielo Torres: “Tuve miedo por mi familia”

La cantante peruana Cielo Torres reveló que ella también fue víctima de extorsión, pero no se dejó atemorizar. “Muchos de los artistas, incluida yo, hemos recibido llamadas extrañas que han asustado a mi equipo, que nos ha alertado. Pero conversamos y tomamos una decisión. Lo mejor era seguir trabajando tranquilos, sin hacerle daño a nadie y tomando medidas de seguridad, como bloquear las llamadas y cambiando de números”, comentó la conductora de “Domingos de fiesta” a La República.

Cielo Torres indicó que los artistas están expuestos a la delincuencia. Foto: Sandy Carrión

“Obviamente, el ser humano va a sentir temor cuando se siente amenazado, (miedo) por mi familia, por mi trabajo, por la gente que trabaja conmigo. Fue muy importante recibir el apoyo de mi equipo y poder tomar la decisión de seguir. Eso es lo mejor, no darle el gusto a la delincuencia de que pueda lograr su cometido”, finalizó la intérprete de “Nada es suficiente”.

Toño Centella: “Es un terror terrible”

Toño Centella contó que él también ha sido amedrentado por delincuentes desconocidos. “Yo fui extorsionado dos veces. Me pusieron una granada en la llanta de mi carro. Otra vez me pusieron balas. Es un terror terrible”, sostuvo el cantante de chicha para el programa “América hoy”. Según Antonio Domínguez Vásquez, quien ha decidido participar de las elecciones municipales 2022, “los delincuentes están bien enterados de todos los movimientos de los artistas, sobre quién está ganando plata”. De esa manera, las bandas criminales se organizarían para cobrar cupos y amedrentar a sus víctimas.

Giovanni Kral: “Temo por mi vida”

Hace unos meses, el cantante de salsa Giovanni Kral sufrió un atentado contra su vehículo, que recibió varios impactos de bala luego de que él terminara una presentación en el distrito de San Martín de Porres. “Temo por mi vida, este carro está a nombre de la mamá de mis hijos y a mi nombre, es el carro de mis hijos; entonces, me preocupa porque conocen el carro”, dijo el artista en una entrevista para “América noticias”.

El exintegrante del grupo Skándalo aseguró que existe una mafia en la música, pero aclaró que no dejará su carrera ni los escenarios. “Estoy preocupado. Me sentía seguro porque era chalaco, porque el Callao es mi tierra y pensé que me iban a apoyar, pero uno nunca sabe. He escuchado de los cupos, de problemas con otras orquestas y es sorprendente. Lamentablemente, hay mafias y eso es preocupante; sin embargo, yo pienso seguir trabajando porque vivo de esto”, sostuvo para Trome.