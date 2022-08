Luciano Pereyra: “Somos sobrevivientes de una pandemia y eso no es poca cosa”

En sus veinte años de carrera, el cantante argentino Luciano Pereyra ha pasado del folclore a la música urbana y acaba de lanzar ‘Que no se le olvide’, el sencillo de su disco De hoy en adelante, grabado antes y durante la pandemia. “Es increíble escuchar el disco ya terminado”, sostiene por la producción a la que define como el álbum “más internacional” que ha hecho.

“Desde Greeicy y Denise Rosenthal, desde Lang Lang de China, y Alejandro Fernández y Los Ángeles Azules de México, y ahora Nacho. Siempre dije que Dios y la música habían sido muy generosos conmigo. Pude trabajar y aprender de aquellos artistas que siempre miré y admiré. Encima (grabé) en un momento tan raro y tan loco como fue una pandemia”, nos dijo. Parte del disco De hoy en adelante lo hizo a distancia, como la colaboración del prestigioso pianista Lang Lang. “Aún no lo he visto en persona. El piano lo graba en París y yo grabé la voz en Argentina y el videoclip lo hicimos a distancia. La música se encarga de esa fuerza maravillosa que no entiende de fronteras. Es un privilegio y un honor tener a estos artistas. Somos sobrevivientes de una pandemia y eso para mí no es poca cosa”, añade el cantante que sufrió una complicación en su salud en el 2010, cuando fue internado por divertículos en su esófago y contrajo una infección intrahospitalaria. “Estuve 35 días internado y diez días en coma farmacológico. No sabía qué estaba pasando”, recordó en Argentina. Tras la cuarentena nos comenta que “es un privilegio, una bendición estar despiertos. Despertarnos cada mañana, poder respirar, abrazar y poder trabajar en lo que a uno le gusta y volver al ruedo”.

Por estos meses, de regreso a los escenarios, hizo récord de conciertos en el Luna Park. “Los cambios para mí son sinónimos de crecimiento. Soñar mucho y trabajar el doble. Yo vi a mis padres cumplir el sueño de la casa propia poniendo ladrillo por ladrillo. Para mí fue una superenseñanza de que las cosas se consiguen trabajando. Mis padres me dieron la posibilidad de estudiar música, pero eso fue mucho esfuerzo para ellos también y no creo en la suerte. Pero si existe una cuota de suerte, hay que acompañarla con trabajo”.

Luciano Pereyra cantará en Lima por primera vez. Foto: difusión

Luciano Pereyra sostiene que “la música se encarga de unirnos, de acercarnos y, sobre todas las cosas, de curarnos”. Ahora ve los conciertos como “una celebración” a pesar de los cambios. “Es un privilegio tener mi primer concierto en Lima, estar de gira de promoción y saber que el próximo 29 estaré haciendo un show. Estoy muy feliz”.

Y sobre los conciertos por streaming, añade: “Por suerte no me acostumbré (sonríe). Estar en lugares donde uno se acostumbra a hacer conciertos y compartirlos con el público y de repente mirarlos desde tu casa fue raro. Pero fue una herramienta para seguir conectado, fue muy útil”.