¿Cómo postular a Berklee para estudiar música y qué requisitos te piden? Atina Abusada lo explica

Berklee College of Music es la universidad musical más prestigiosa del mundo, aunque para muchos es un sueño imposible. Sin embargo, cada vez más peruanos han logrado obtener una vacante para estudiar música en Boston, como Christian Yaipén, Nicole Zignago, Álvaro Balvín Benavides, Micaela Minaya, AnaLu y Alex Acuña y el baterista Oscar Quilca.

“Berklee siempre fue mi sueño. Decidí postular, ingresé y desde los 17, 18 (años) fue que empecé a prepararme, desde abajo, para tomar esto en serio y tener una carrera”, contó la hija de Gian Marco Zignago en una entrevista con Carlos Orozco.

Pese a que pocos ingresan a esta universidad fundada en 1945, los requisitos para postular no son muchos. Lo único que te piden es hablar inglés y haber terminado la secundaria. Una vez que ingresas a Berklee, necesitarás unos 15 a 20 mil dólares para costear un semestre, dependiendo de la carrera que sigas, como Composición, Bandas Sonoras, Composición de Jazz, Educación Musical, Producción Musical e Ingeniería, Síntesis Musical, Musicoterapia y Ejecución, entre otras.

La nueva promesa

Una de las últimas en ingresar a Berklee College of Music fue la compositora peruana Atina Abusada, quien en unos días iniciará sus clases en la prestigiosa universidad. En conversación con La República, la joven de 19 años cuenta cómo fue su audición y con qué canción convenció al jurado.

Atina, intérprete de temas como “Amore mío”, “Miami” y “Vámonos”, se mostró emocionada al revelar cómo se enteró de que obtuvo una vacante en Berklee y explicó cuáles son sus grandes sueños como cantautora.

―¿Qué significa Berklee en tu vida?

Es mi universidad soñada. Me voy para allá (Estados Unidos) súper feliz. Pero me voy a quedar en Lima hasta enero porque voy a hacer un semestre online de mi carrera universitaria, después ya me voy para Boston a seguir estudiando. Me quedo allá unos tres años y medio. Después vuelvo para acá (Perú) a seguir con la carrera bien fuerte.

―¿Cómo fue tu audición en Berklee?

La verdad, es una universidad que demanda mucho tiempo. Para las audiciones, estudié mucho porque tienes que saber un montón de jazz, porque es el género base de Berklee. Primero tuve que improvisar jazz encima de una pista y después saber un poco de teoría musical. En verdad, teoría musical sabía un poco porque estudié primero en The New School of Jazz and Contemporary Music. Después tuve que cantar una canción y elegí “Vámonos” (un tema propio de Atina) porque tiene un rango súper mezclado, súper chévere.

―¿Qué es lo que más recuerdas del día de tu audición?

Estaba a rastras, temblando, porque sabes que es ‘la haces o no la haces’ y no hay otra oportunidad. Entonces, yo estaba que temblaba, estaba súper nerviosa; y aparte se demoraron un montón en decirme si entré o no. Yo estaba todos los días nerviosa hasta ese día (de la gran noticia), pero, en verdad, haber entrado a Berklee fue el sueño más grande.

―¿Qué estabas haciendo cuando recibiste la noticia de que ingresaste?

Estaba a punto de dormir porque me lo mandaron a las 12 en punto. Fue el primero de marzo, me acuerdo como si fuera ayer. Recibo un correo de Berklee, entro y me quedo media hora en shock, me daba miedo bajar el correo, después ya bajé y vi que entré. En mi casa me decían “ya cállate, queremos dormir”. Yo estaba emocionada que no podía más.

―Son más de tres años que vas a estudiar en Berklee, ¿crees que vas a tener tiempo para seguir componiendo?

Creo que sí. Mis fines de semana las puedo utilizar para eso porque es lo que más me gusta. Voy a ir aprendiendo y a la par usando lo que aprendo para nutrir mi carrera y para componer mejores canciones.

―¿Por qué es importante que un artista estudie música?

Esa base de estudios es importante porque te nutre, porque puedo producir mis propias canciones. Siento que es otro sentimiento el uno mismo mezclar todo, poner todos los instrumentos. Lo que voy a estudiar es ‘songwriting’, que es la escritura de canciones, porque aunque yo ya escriba canciones, siento que allá me pueden enseñar técnicas que me pueden ayudar a desarrollar mejor la canción o tocar otros géneros. También voy a hacer un ‘minor’ en teatro musical porque siento que es muy importante, por la parte del baile más que todo, o sea, estás en movimiento constante y en el escenario es súper difícil bailar y cantar porque te agotas; entonces es algo esencial que tengo que tener para poder mejorar mi carrera y tener una mejor base.

―Pero tú bailas...

No soy pro en el baile, pero me encantaría seguir bailando. Me sé mover un poquito, pero es un poco más difícil bailar y cantar porque tienes que estar concentrada en las dos cosas: en afinar la voz y, al mismo tiempo, que tus movimientos sean chéveres, así que es algo que quiero mejorar.

Nuevas metas

―¿Tienes planeado probar suerte con tu voz en algún concurso de canto como “La voz Perú”?

La verdad, sí. A mí me encantaría. Siento que de repente para el próximo año podría hacer algo así para acercarme más a la gente peruana, me encantaría agarrar un poco más ese público, así que de todas maneras estoy abierta a eso.

―¿Con qué artista peruano te gustaría hacer un feat?

Si algún día hago una salsa potente, me encantaría cantar con Daniela Darcourt, que es una persona con una voz magnífica. Me encantaría tener la experiencia de conocerla, de cantar con ella.

―¿Cuál es tu sueño como cantante?

Mi sueño como cantante es llegar lejos y poder inspirar a la gente a seguir adelante con sus vidas, a que sean felices, que nunca corten sus sueños y tengan una visión positiva. De pronto, también quisiera cantar un poco más para mi público peruano, para poder conectar con ellos.